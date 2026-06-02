Овчинский: в Бабушкинском районе готов ЖК по проекту "Московские кварталы"

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Новостройку по программе "Московские кварталы" возвели в Бабушкинском районе на северо-востоке столицы, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Дом возведен по монолитной технологии, оснащен современными инженерными сетями и обладает высоким классом энергоэффективности. В нем 88 квартир жилой площадью более пяти тысяч квадратных метров. На первых этажах спроектированы нежилые коммерческие помещения, где могут открыться магазины, кофейни, салоны красоты и другие объекты инфраструктуры. Все коммуникации располагаются на техническом подземном этаже", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Общая площадь новостройки составляет около 8,8 тысячи "квадратов". Сам дом расположен на улице Летчика Бабушкина, 29. Поблизости находятся школа, детский сад, библиотека, сквер, торговый центр, а также станция метро "Бабушкинская", уточнил министр.