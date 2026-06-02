Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Бабушкинском районе готов ЖК по проекту "Московские кварталы" - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 02.06.2026
Овчинский: в Бабушкинском районе готов ЖК по проекту "Московские кварталы"

Овчинский: в Бабушкинском районе возвели дом по проекту "Московские кварталы"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Новостройку по программе "Московские кварталы" возвели в Бабушкинском районе на северо-востоке столицы, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Дом возведен по монолитной технологии, оснащен современными инженерными сетями и обладает высоким классом энергоэффективности. В нем 88 квартир жилой площадью более пяти тысяч квадратных метров. На первых этажах спроектированы нежилые коммерческие помещения, где могут открыться магазины, кофейни, салоны красоты и другие объекты инфраструктуры. Все коммуникации располагаются на техническом подземном этаже", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Общая площадь новостройки составляет около 8,8 тысячи "квадратов". Сам дом расположен на улице Летчика Бабушкина, 29. Поблизости находятся школа, детский сад, библиотека, сквер, торговый центр, а также станция метро "Бабушкинская", уточнил министр.
В сообщении департамента градостроительной политики отмечается, что у дома есть парковка, но она расположена не во дворе. На придомовой территории обустроена детская площадка. Фасад новостройки облицован фиброцементными плитами в серых тонах, добавили в пресс-службе.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Овчинский: более 70 семей переселились по реновации в ЖК на улице Говорова
31 мая, 14:55
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала