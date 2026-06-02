Американская журналистка Оуэнс посетила Москву и поделилась впечатлениями

Кэндис Оуэнс с мужем Джорджем Фармером у Свято-Троицкой Сергиевой лавры в городе Сергиев Посад

Кэндис Оуэнс с мужем Джорджем Фармером у Свято-Троицкой Сергиевой лавры в городе Сергиев Посад

© Фото : @RealCandaceO/X Кэндис Оуэнс с мужем Джорджем Фармером у Свято-Троицкой Сергиевой лавры в городе Сергиев Посад

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Известная американская журналистка Кэндис Оуэнс приехала в Россию и оказалась шокирована видами Москвы. Столкнувшись с реальностью, он обвинила западные СМИ в искажении образа российской столицы.

Чем же так удивила Москва? И как отреагировали на высказывания зарубежные пользователи?

"Новое лицо черного консерватизма"

Кэндис Оуэнс — консервативная активистка, которая выступает за традиционные ценности. У нее миллионы подписчиков в социальных сетях и на видеохостингах. Журналистка из США получила широкую известность благодаря теориям о том, что жена президента Франции Брижит Макрон является биологическим мужчиной.

Издание The Washington Post назвало ее "новым лицом черного консерватизма".

Высказываясь о России, журналистка подчеркивает, что уважает ее право на суверенитет, и подвергает критике Владимира Зеленского.

"Понимаю, почему они лгут"

Она призналась, что, вопреки навязываемым американцам стереотипам, Россия ее потрясла. Журналистка обвинила западные СМИ в искажении образа российской столицы.

"Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Москва — невероятно красивый город", — написала Оуэнс в соцсети Х.

© @RealCandaceO Публикация Кэндис Оуэнс в соцсети © @RealCandaceO Публикация Кэндис Оуэнс в соцсети

Журналистка выложила фотографии Кремля, Исторической сцены Большого театра и алтаря храма Христа Спасителя.

"Я теперь понимаю, почему "говорящие головы" начинают паниковать, кричать и лгать о "российском сговоре", когда узнают, что кто-то из Америки с публичной площадкой едет сюда. Это как аллегория пещеры у Платона. Просто потрясающе: настолько это чистый, красивый и упорядоченный город. Он так далек от того, как его изображают (западные) СМИ", — добавила Оуэнс.

Рассказала журналистка в соцсетях и о посещении православных храмов. Она, в частности, посетила Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

"Христианское самовыражение и наследие здесь не имеют себе равных. Неудивительно, что они лгут нам о России", — написала она в соцсети Х.

"Цунами" в интернете

Высказывание Оуэнс вызвало шквал положительных комментариев в социальных сетях.

"Россия — это все, что осталось от традиционной европейской культуры. Печально наблюдать, как Европа совершает самоубийство", — написал комментатор под ником JosephF USA.

"Россия должна быть нашим другом. Было крайне глупо с нашей стороны постоянно угрожать ей и провоцировать конфликт", — утверждает Jonathan Warren.

"Здания и архитектура там великолепны. Они бережно относятся к историческим зданиям и занимаются их реставрацией. Они не одержимы современной архитектурой так, как на Западе", — написал Duck 4 Cover.

"Вот что происходит, когда правительство инвестирует в свои города. А города США в основном — помойки", — пишет whocares.

© Фото : @RealCandaceO/X Кэндис Оуэнс на Красной площади © Фото : @RealCandaceO/X Кэндис Оуэнс на Красной площади

Следующий этап путешествия

В планах Кэндис Оуэнс посещение Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня. Там Оуэнс выступит на сессии "Большая семья — большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров". Вместе с американской журналисткой в дискуссии примут участие телеведущая Юлия Барановская и актриса Анна Хилькевич.