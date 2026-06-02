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Юрист рассказала, кому работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет - РИА Новости, 02.06.2026
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03:45 02.06.2026
Юрист рассказала, кому работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет

РИА Новости: работающим пенсионерам и инвалидам положен отпуск за свой счет

© iStock.com / ljubaphotoМужчина подписывает документы в офисе
Мужчина подписывает документы в офисе - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© iStock.com / ljubaphoto
Мужчина подписывает документы в офисе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет работающим пенсионерам, инвалидам и тем, у кого сложились определенные семейные обстоятельства.
  • Работающие пенсионеры по старости могут рассчитывать на отпуск за свой счет до 14 календарных дней в году.
  • По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работник может получить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней.
САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет ряду категорий граждан, среди них работающие пенсионеры и инвалиды, а также те, у кого сложились определенные семейные обстоятельства, рассказала РИА Новости юрист Марианна Портнова.
Она отметила, что работающие пенсионеры по старости могут рассчитывать на отпуск за свой счет до 14 календарных дней в году.
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"Аналогичный по продолжительности отпуск положен родителям и супругам военнослужащих или сотрудников МВД, умерших из-за военной травмы или заболевания. Работающие инвалиды могут брать отпуск без сохранения зарплаты до 60 календарных дней в году", - сказала юрист агентству.
Она добавила, что по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению работодатель по закону обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней. Это, к примеру, рождение ребенка, регистрация брака или смерть близкого родственника.
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