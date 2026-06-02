Юрист рассказала, кому работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет

Краткий пересказ от РИА ИИ Работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет работающим пенсионерам, инвалидам и тем, у кого сложились определенные семейные обстоятельства.

Работающие пенсионеры по старости могут рассчитывать на отпуск за свой счет до 14 календарных дней в году.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работник может получить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней.

САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет ряду категорий граждан, среди них работающие пенсионеры и инвалиды, а также те, у кого сложились определенные семейные обстоятельства, рассказала РИА Новости юрист Марианна Портнова.

Она отметила, что работающие пенсионеры по старости могут рассчитывать на отпуск за свой счет до 14 календарных дней в году.

"Аналогичный по продолжительности отпуск положен родителям и супругам военнослужащих или сотрудников МВД, умерших из-за военной травмы или заболевания. Работающие инвалиды могут брать отпуск без сохранения зарплаты до 60 календарных дней в году", - сказала юрист агентству.