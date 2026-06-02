Отношения России и США начали восстанавливаться, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отношения России и США начали восстанавливаться после смены администрации в Вашингтоне.
- Наметившаяся восстановительная динамика в отношениях еще только предстоит пройти проверку на прочность.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Отношения России и США начали восстанавливаться после смены администрации в Вашингтоне, однако им еще предстоит пройти проверку на прочность, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
"После прихода к власти нынешнее американское руководство декларирует нацеленность на пересмотр предельно конфронтационных и идеологизированных установок администрации (бывшего президента США - ред.) Джо Байдена… С точки зрения практических результатов наметившейся восстановительной динамике в отношениях еще только предстоит пройти проверку на прочность", - заявил он в интервью журналу "Международная жизнь".