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Отношения России и США начали восстанавливаться, заявили в МИД - РИА Новости, 02.06.2026
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17:17 02.06.2026
Отношения России и США начали восстанавливаться, заявили в МИД

Гусаров: отношениям России и США еще предстоит пройти проверку на прочность

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отношения России и США начали восстанавливаться после смены администрации в Вашингтоне.
  • Наметившаяся восстановительная динамика в отношениях еще только предстоит пройти проверку на прочность.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Отношения России и США начали восстанавливаться после смены администрации в Вашингтоне, однако им еще предстоит пройти проверку на прочность, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
"После прихода к власти нынешнее американское руководство декларирует нацеленность на пересмотр предельно конфронтационных и идеологизированных установок администрации (бывшего президента США - ред.) Джо Байдена… С точки зрения практических результатов наметившейся восстановительной динамике в отношениях еще только предстоит пройти проверку на прочность", - заявил он в интервью журналу "Международная жизнь".
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