Международные организации хотят посетить Старобельск, сообщил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что некоторые международные организации заинтересованы в посещении Старобельска Луганской Народной Республики.
- Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
- Мирошник заявил, что желающим посетить Старобельск международным организациям будут созданы все условия для доступа к информации при условии их непредвзятости и готовности воспринимать факты нарушения норм международного гуманитарного права.
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 2 июн - РИА Новости. Некоторые международные организации заинтересованы в том, чтобы приехать на место удара ВСУ в Старобельск Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на месте трагедии.
Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
"Об этом преступлении должен знать весь мир, все международные организации, в деталях, с подтверждающими данными от такого рода международных организаций. Они (МККК), наверное, одни из первых, но не последние. Будут еще организации, которые попросили сейчас варианты верификации", - сообщил Мирошник.
Он уточнил, что желающим посетить Старобельск международным организациям будут созданы для этого все условия.
"Мы создадим для этого все условия, чтобы они получили доступ, к той информации, которая им нужна. Но только при условии, что у них будут открыты глаза и уши, и они не будут ангажированы в выполнении пропагандистских задач. Те, кто готов сотрудничать, те, кто действительно попытается находиться над ситуацией и воспринимать факты нарушение норм международного гуманитарного права, они будут иметь возможность это получить", - сказал Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.