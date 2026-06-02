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Международные организации хотят посетить Старобельск, сообщил Мирошник - РИА Новости, 02.06.2026
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Международные организации хотят посетить Старобельск, сообщил Мирошник

Мирошник: международные организации хотят посетить Старобельск в ЛНР

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что некоторые международные организации заинтересованы в посещении Старобельска Луганской Народной Республики.
  • Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
  • Мирошник заявил, что желающим посетить Старобельск международным организациям будут созданы все условия для доступа к информации при условии их непредвзятости и готовности воспринимать факты нарушения норм международного гуманитарного права.
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 2 июн - РИА Новости. Некоторые международные организации заинтересованы в том, чтобы приехать на место удара ВСУ в Старобельск Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на месте трагедии.
Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
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"Об этом преступлении должен знать весь мир, все международные организации, в деталях, с подтверждающими данными от такого рода международных организаций. Они (МККК), наверное, одни из первых, но не последние. Будут еще организации, которые попросили сейчас варианты верификации", - сообщил Мирошник.
Он уточнил, что желающим посетить Старобельск международным организациям будут созданы для этого все условия.
"Мы создадим для этого все условия, чтобы они получили доступ, к той информации, которая им нужна. Но только при условии, что у них будут открыты глаза и уши, и они не будут ангажированы в выполнении пропагандистских задач. Те, кто готов сотрудничать, те, кто действительно попытается находиться над ситуацией и воспринимать факты нарушение норм международного гуманитарного права, они будут иметь возможность это получить", - сказал Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияСтаробельскРодион МирошникЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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