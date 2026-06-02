Международные организации хотят посетить Старобельск, сообщил Мирошник

"Об этом преступлении должен знать весь мир, все международные организации, в деталях, с подтверждающими данными от такого рода международных организаций. Они (МККК), наверное, одни из первых, но не последние. Будут еще организации, которые попросили сейчас варианты верификации", - сообщил Мирошник.

"Мы создадим для этого все условия, чтобы они получили доступ, к той информации, которая им нужна. Но только при условии, что у них будут открыты глаза и уши, и они не будут ангажированы в выполнении пропагандистских задач. Те, кто готов сотрудничать, те, кто действительно попытается находиться над ситуацией и воспринимать факты нарушение норм международного гуманитарного права, они будут иметь возможность это получить", - сказал Мирошник.