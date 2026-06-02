Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, средства ПВО привели в готовность.
- Новая опасность была объявлена в 16.15 мск.
ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, средства ПВО - наготове, заявил губернатор Александр Гусев.
Во вторник глава области уже объявлял опасность атаки БПЛА. Новая опасность была объявлена в 16.15 мск.
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"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО - наготове", - написал Гусев в Telegram-канале.
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