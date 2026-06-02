В Брянской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Брянской области объявлена беспилотная опасность.
- МЧС рекомендует жителям оставаться дома или по возможности направиться в ближайшее укрытие, а также избегать нахождения у окон.
БРЯНСК, 2 июн – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщило региональное ГУ МЧС.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области 02.06.2026. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Тем, кто находится дома или в автотранспорте, в МЧС советуют направляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
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