В Брянской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Брянской области объявили ракетную опасность, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
- Жителям рекомендовали оставаться дома или искать ближайшее укрытие, особенно тем, кто находится на улице или в транспорте.
БРЯНСК, 2 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Ракетная опасность! На территории Брянской области! 02 июня 2026 года. Запущена система оповещения. По возможности, оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Тем, кто находится на улице или в транспорте, врио губернатора посоветовал направляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
Ракетная опасность объявлена через 13 минут после того, как власти дали отбой предыдущей опасности.
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