В Брянской области отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Брянской области отменили ракетную опасность.
- Она продлилась 14 минут.
БРЯНСК, 2 июн – РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Отбой ракетной опасности! На территории Брянской области. 2 июня 2026 года", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность на территории региона продлилась 14 минут.
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