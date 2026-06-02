В Брянской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Брянской области объявлена ракетная опасность.
- Врио губернатора Егор Ковальчук призвал жителей оставаться дома или направляться в ближайшее укрытие.
БРЯНСК, 2 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Ракетная опасность! На территории Брянской области! 02.06.2026. Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Тем, кто дома или в транспорте, врио губернатора посоветовал направляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.