В Омске осудили мужчину, пытавшегося взорвать пятерых знакомых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Омский суд приговорил к принудительному лечению мужчину, который планировал взорвать пятерых знакомых.
- Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство, но его задержали полицейские, и план не был реализован.
- Экспертиза показала, что на момент подготовки к убийству мужчина страдал хроническим психическим расстройством.
ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Омский суд приговорил к принудительному лечению мужчину, который пытался взорвать пятерых знакомых, сообщили в объединенной пресс-службе омских судов.
Суд установил, что в январе-марте 2025 года 32-летний мужчина планировал убийство своих знакомых. Он испытывал неприязнь к своей бывшей учительнице, двум одноклассникам, а также двум коллегам по работе. Для их убийства он изготовил самодельное взрывное устройство, обладающее ядовитыми свойствами. Его задержали полицейские, и план реализовать не удалось. Было возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное изготовление взрывчатых веществ", "незаконное хранение взрывчатых веществ" и "приготовление к убийству двух и более лиц".
"Постановлением суда указанное лицо освобождено от уголовной ответственности за совершение запрещенных уголовным законом общественно опасных деяний на основании ст. 21 УК РФ, к нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сообщили в пресс-службе.
Также экспертиза показала, что на момент подготовки к убийству мужчина уже страдал хроническим психическим расстройством.