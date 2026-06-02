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В Омске осудили мужчину, пытавшегося взорвать пятерых знакомых - РИА Новости, 02.06.2026
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15:34 02.06.2026
В Омске осудили мужчину, пытавшегося взорвать пятерых знакомых

Жителя Омска приговорили к принудительному лечению за попытку взорвать знакомых

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Омский суд приговорил к принудительному лечению мужчину, который планировал взорвать пятерых знакомых.
  • Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство, но его задержали полицейские, и план не был реализован.
  • Экспертиза показала, что на момент подготовки к убийству мужчина страдал хроническим психическим расстройством.
ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Омский суд приговорил к принудительному лечению мужчину, который пытался взорвать пятерых знакомых, сообщили в объединенной пресс-службе омских судов.
Суд установил, что в январе-марте 2025 года 32-летний мужчина планировал убийство своих знакомых. Он испытывал неприязнь к своей бывшей учительнице, двум одноклассникам, а также двум коллегам по работе. Для их убийства он изготовил самодельное взрывное устройство, обладающее ядовитыми свойствами. Его задержали полицейские, и план реализовать не удалось. Было возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное изготовление взрывчатых веществ", "незаконное хранение взрывчатых веществ" и "приготовление к убийству двух и более лиц".
"Постановлением суда указанное лицо освобождено от уголовной ответственности за совершение запрещенных уголовным законом общественно опасных деяний на основании ст. 21 УК РФ, к нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сообщили в пресс-службе.
Также экспертиза показала, что на момент подготовки к убийству мужчина уже страдал хроническим психическим расстройством.
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