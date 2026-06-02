В Омске осудили мужчину, пытавшегося взорвать пятерых знакомых

Суд установил, что в январе-марте 2025 года 32-летний мужчина планировал убийство своих знакомых. Он испытывал неприязнь к своей бывшей учительнице, двум одноклассникам, а также двум коллегам по работе. Для их убийства он изготовил самодельное взрывное устройство, обладающее ядовитыми свойствами. Его задержали полицейские, и план реализовать не удалось. Было возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное изготовление взрывчатых веществ", "незаконное хранение взрывчатых веществ" и "приготовление к убийству двух и более лиц".