Пропавшие в Омске сапбордисты не пользовалась спасжилетами, сообщили в СК

ОМСК, 2 июн - РИА Новости. На телах пропавших в Омске сапбордистов Анатолии Бойко и Ольге Симочкиной не было спасжилетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

"Можно предположить, что они не пользовались спасательными жилетами. Потому что на них жилетов нет. На тех фотографиях, которые они выкладывали с сапов ранее, они также везде без жилетов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.