Пропавшие в Омске сапбордисты не пользовалась спасжилетами, сообщили в СК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На телах пропавших в Омске сапбордистов Анатолия Бойко и Ольги Симочкиной не было спасательных жилетов.
- Сапбордисты пропали после того, как 25 мая вышли из дома на Бульваре Архитекторов в Омске, а 27 мая родственники заявили об их исчезновении.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», тела погибших находятся на судмедэкспертизе.
ОМСК, 2 июн - РИА Новости. На телах пропавших в Омске сапбордистов Анатолии Бойко и Ольге Симочкиной не было спасжилетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Омские сапбордисты Анатолий Бойко и Ольга Симочкина отправились на прогулку на сапах. Пара жила недалеко от реки Иртыш. Они вышли из дома на Бульваре Архитекторов в Омске 25 мая. С тех пор их никто не видел. 27 мая родственники заявили об их безвестном исчезновении. Тридцатого мая волонтерам и поисковикам удалось обнаружить тело женщины и два сапа. В понедельник днем было обнаружено тело мужчины.
"Можно предположить, что они не пользовались спасательными жилетами. Потому что на них жилетов нет. На тех фотографиях, которые они выкладывали с сапов ранее, они также везде без жилетов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Тела Ольги Симочкиной и Анатолия Бойко находятся на судмедэкспертизе. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".