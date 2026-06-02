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Пропавшие в Омске сапбордисты не пользовалась спасжилетами, сообщили в СК - РИА Новости, 02.06.2026
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11:53 02.06.2026
Пропавшие в Омске сапбордисты не пользовалась спасжилетами, сообщили в СК

СК: пропавшая в Омске пара сапбордистов не пользовалась спасжилетами

Место обнаружения тела сапбордистки на берегу Иртыша в районе села Николаевка
Место обнаружения тела сапбордистки на берегу Иртыша в районе села Николаевка - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Место обнаружения тела сапбордистки на берегу Иртыша в районе села Николаевка
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На телах пропавших в Омске сапбордистов Анатолия Бойко и Ольги Симочкиной не было спасательных жилетов.
  • Сапбордисты пропали после того, как 25 мая вышли из дома на Бульваре Архитекторов в Омске, а 27 мая родственники заявили об их исчезновении.
  • Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», тела погибших находятся на судмедэкспертизе.
ОМСК, 2 июн - РИА Новости. На телах пропавших в Омске сапбордистов Анатолии Бойко и Ольге Симочкиной не было спасжилетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Омские сапбордисты Анатолий Бойко и Ольга Симочкина отправились на прогулку на сапах. Пара жила недалеко от реки Иртыш. Они вышли из дома на Бульваре Архитекторов в Омске 25 мая. С тех пор их никто не видел. 27 мая родственники заявили об их безвестном исчезновении. Тридцатого мая волонтерам и поисковикам удалось обнаружить тело женщины и два сапа. В понедельник днем было обнаружено тело мужчины.
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"Можно предположить, что они не пользовались спасательными жилетами. Потому что на них жилетов нет. На тех фотографиях, которые они выкладывали с сапов ранее, они также везде без жилетов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Тела Ольги Симочкиной и Анатолия Бойко находятся на судмедэкспертизе. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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