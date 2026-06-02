Сотрудники мурманского океанариума написали губернатору с просьбой о помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ Мурманский океанариум приостановил работу в 2022 году из-за отсутствия лицензии для проведения культурно-зрелищных мероприятий с участием животных.

Коллектив океанариума обратился к губернатору с просьбой помочь решить накопившиеся проблемы, включая завершение ремонта для получения лицензии и угрозу потери земельного участка.

Сотрудники опасаются, что без вмешательства государства мурманский океанариум может быть утрачен вместе с коллективом и краснокнижными морскими млекопитающими.

МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники мурманского океанариума, который приостановил работу в 2022 году, но где по-прежнему содержатся морские животные, на своей странице "ВКонтакте" опубликовал открытое письмо к губернатору с просьбой помочь решить множество накопившихся проблем.

Коллектив океанариума отмечает, что и для людей, и для животных – серых тюленей - сложилась очень трудная ситуация. С 2022 года организация приостановила свою деятельность из-за отсутствия лицензии для проведения культурно-зрелищных мероприятий с участием животных. С 2022 года собственник взял расходы организации на себя, что привело к задолженности перед учредителем.

"На данный момент проделана масштабная работа по реконструкции вольеров для содержания животных, установлено водоочистное оборудование… но для получения лицензии и открытия объекта требуется завершение ремонта", - говорится в письме.

Коллектив океанариума называет себя "заложниками" ситуации с собственником, который сейчас находится под следствием в московском СИЗО. Копятся долги перед ресурсными организациями, по налогам, заработной плате – сотрудникам не платят с февраля, при этом все остаются на своих местах, потому что не могут оставить животных.

По иску судебных приставов океанариум может лишиться земельного участка, на котором находится здание с животными.

"Сейчас самое время вернуться к работе по передаче океанариума в государственную собственность, пока мы не утратили коллектив океанариума, краснокнижных морских млекопитающих и не упустили шанс сохранить уникальный объект за Полярным кругом", - убеждают сотрудники губернатора.