Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники мурманского океанариума написали губернатору с просьбой о помощи - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 02.06.2026 (обновлено: 17:30 02.06.2026)
Сотрудники мурманского океанариума написали губернатору с просьбой о помощи

В мурманском океанариуме написали письмо губернатору и попросили помочь

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мурманск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мурманский океанариум приостановил работу в 2022 году из-за отсутствия лицензии для проведения культурно-зрелищных мероприятий с участием животных.
  • Коллектив океанариума обратился к губернатору с просьбой помочь решить накопившиеся проблемы, включая завершение ремонта для получения лицензии и угрозу потери земельного участка.
  • Сотрудники опасаются, что без вмешательства государства мурманский океанариум может быть утрачен вместе с коллективом и краснокнижными морскими млекопитающими.
МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости. Сотрудники мурманского океанариума, который приостановил работу в 2022 году, но где по-прежнему содержатся морские животные, на своей странице "ВКонтакте" опубликовал открытое письмо к губернатору с просьбой помочь решить множество накопившихся проблем.
Коллектив океанариума отмечает, что и для людей, и для животных – серых тюленей - сложилась очень трудная ситуация. С 2022 года организация приостановила свою деятельность из-за отсутствия лицензии для проведения культурно-зрелищных мероприятий с участием животных. С 2022 года собственник взял расходы организации на себя, что привело к задолженности перед учредителем.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Чибис озвучил пять новых мер поддержки мурманского бизнеса
26 мая, 20:56
"На данный момент проделана масштабная работа по реконструкции вольеров для содержания животных, установлено водоочистное оборудование… но для получения лицензии и открытия объекта требуется завершение ремонта", - говорится в письме.
Коллектив океанариума называет себя "заложниками" ситуации с собственником, который сейчас находится под следствием в московском СИЗО. Копятся долги перед ресурсными организациями, по налогам, заработной плате – сотрудникам не платят с февраля, при этом все остаются на своих местах, потому что не могут оставить животных.
По иску судебных приставов океанариум может лишиться земельного участка, на котором находится здание с животными.
"Сейчас самое время вернуться к работе по передаче океанариума в государственную собственность, пока мы не утратили коллектив океанариума, краснокнижных морских млекопитающих и не упустили шанс сохранить уникальный объект за Полярным кругом", - убеждают сотрудники губернатора.
Коллектив попросил помощи у главы региона, по мнению сотрудников, "без оперативного вмешательства государства, дни мурманского океанариума сочтены".
Мурманск - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Путин поручил определить оптовую цену газа для Мурманской области и Карелии
1 июня, 10:41
 
МурманскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала