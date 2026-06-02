В воздушном пространстве Домодедово ввели временные ограничения

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены в воздушном пространстве московского аэропорта "Домодедово", авиагавань обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

Добавляется, что возможны корректировки в расписании, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.