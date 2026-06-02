В воздушном пространстве Домодедово ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В воздушном пространстве московского аэропорта Домодедово ввели временные ограничения.
- Рейсы в аэропорту обслуживаются по согласованию с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены в воздушном пространстве московского аэропорта "Домодедово", авиагавань обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
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"Аэропорт "Домодедово". Принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани... Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что возможны корректировки в расписании, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
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