Сотрудник ТЦК в Одессе "сменил пол", когда в нем узнали мастера по ресницам - РИА Новости, 02.06.2026
00:54 02.06.2026
Сотрудник ТЦК в Одессе, опознанный как мастер по ресницам, сменил пол в соцсетях

© Фото : Одесский горсовет
  • Сотрудник военкомата Одессы, опознанный как мастер по наращиванию ресниц Денис Олейник, изменил имя в социальных сетях.
  • В прошлом Олейник активно вел профессиональный аккаунт в Instagram, где делился своими работами по наращиванию ресниц, а также аппаратному маникюру и педикюру.
  • Последние публикации, где было видно лицо Олейника, были удалены, а имя пользователя в аккаунте изменено на Юлию Никову.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сотрудник военкомата Одессы на Украине, в котором опознали известного в городе мастера по ресницам, "сменил пол" и имя в соцсетях, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными профиля.
Ранее сообщество "Одесса INFO" сообщило, что жители Одессы в одном из сотрудников военкомата узнали мастера по наращиванию ресниц. Сообщение было снабжено стоп-кадром из видео с сотрудниками военкомата, где видно лицо молодого человека. Рядом с ним размещены его же фотографии из соцсетей.
Как выяснило РИА Новости, сотрудника военкомата зовут Денис Олейник, и с 2016 года он активно ведет свой профессиональный аккаунт в социальной сети Instagram*. Сейчас у него около 1,5 тысячи подписчиков.
Согласно информации из профиля, Олейник занимается преимущественно ресницами, однако какое-то время были и публикации работ с аппаратным маникюром и педикюром. Также сотрудник военкомата проходил обучение в 2019 году в академии наращивания и ламинирования ресниц и бровей Марии Чебаненко MARYLASH.
Однако за последнее время аккаунт претерпел изменения - последние публикации, где было видно лицо владельца профиля, были удалены, а имя пользователя изменено. Теперь страница якобы принадлежит Юлии Никовой, при этом среди публикаций 2023 года и ранее все еще есть те, где можно увидеть лицо настоящего владельца аккаунта. На одной из фотографий молодой человек держит в руках диплом об окончании курсов, где также можно разглядеть его настоящее имя.
В аккаунте опубликовано много образцов его работы - сделанные брови, ресницы и так далее. Большинство из них снабжено позитивными комментариями пользовательниц, в основном на русском языке. "Просто вауууу", - пишет одна из потенциальных клиенток. Вторая реагирует: "Побежала" (на прием, - ред.).
"Да, я у него наращивала, он делает бомбезно", - подтверждает другой пользователь.
"Какая разница, какого пола мастер? Лишь бы руки были золотые", - отреагировала еще одна клиентка.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
