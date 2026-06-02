В Армении прошли обыски у родных подозреваемого в угрозах Пашиняну

Краткий пересказ от РИА ИИ В Армении у родных мужчины, подозреваемого в угрозах премьер-министру Никола Пашиняну, проводятся обыски.

Личность одного из граждан, угрожавших убийством Пашиняну, установлена — это Мгер Мирзоян, который с 2024 года проживает за рубежом, предположительно в России.

Адвокат Роман Ерицян утверждает, что Мирзояна подозревают на основании внешнего сходства, несмотря на различия в цвете глаз и его длительное проживание в РФ.

ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Обыски проводятся в Армении у родных мужчины, подозреваемого в угрозах премьеру страны Николу Пашиняну, сообщил адвокат Роман Ерицян.

Ранее в армянском сегменте соцсетей появилось видео, на котором вооруженные мужчины в масках оскорбляют Пашиняна и угрожают ему. Неизвестные говорят на карабахском диалекте армянского языка. В понедельник в следственном комитете Армении сообщили, что установили личность одного из граждан, угрожавших убийством Пашиняну. Утверждается, что это М.М., с 2024 года в проживающий за рубежом. По предварительным данным прокуратуры республики он находится в России

"С утра я получил информацию, что уже третий день проводятся интенсивные обыски в квартирах, арендованных родственниками и близкими арцахца (Арцах - армянское название Карабаха – ред.) Мгера Мирзояна. Следственные действия связывают с известным видеообращением к Николу Пашиняну с участием замаскированных лиц",- написал Ерицян в соцсети Facebook *.

Он отметил, что сообщившая об обысках девушка проинформировала, что квартиру перевернули вверх дном, изъяли у всех телефоны, подвергли приводу ее мать и других лиц, и все это — в присутствии 9-месячного и 2-летнего детей. "Семья запугана и фактически оказалась в изоляции. После изъятия телефонов они потеряли связь с родственниками, не могут даже отвести детей к врачу, очевидно, находятся под наблюдением, и даже мой номер телефона, по их словам, нашли с большим трудом", - заявил адвокат.

Он уточнил, что Мирзояна подозревают исключительно на основании внешнего сходства, в частности сходства глаз. "Хотя цвет глаз у говорящего в видеоролике явно отличается от цвета глаз Мгера Мирзояна, и, кроме того, последний уже более трех лет проживает в РФ, тем не менее интенсивные действия продолжаются, а в отношении его самого объявлен розыск", - отметил адвокат.

Ранее в СК заявили, что в отношении подозреваемого инициировано публичное уголовное преследование по статьям "приготовление к убийству, совершенное группой лиц, в связи с осуществлением данным лицом государственной, политической деятельности" и "воспрепятствование группой лиц проведению агитации".