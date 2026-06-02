Рейтинг@Mail.ru
Обвинение запросило для экс-главы Сургута шесть лет колонии - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 02.06.2026 (обновлено: 10:10 02.06.2026)
Обвинение запросило для экс-главы Сургута шесть лет колонии

Обвинение запросило шесть лет колонии для экс-мэра Сургута по делу о подкупе

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в медиабанк
Кресло судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель гособвинения запросил для бывшего главы Сургута Андрея Филатова шесть лет колонии строгого режима.
  • Андрей Филатов стал фигурантом дела о 13 эпизодах коммерческого подкупа и пошел на сделку со следствием.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Представитель гособвинения запросил для бывшего главы Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Андрея Филатова, ставшего фигурантом дела о 13 эпизодах коммерческого подкупа и пошедшего на сделку со следствием, реальный срок – шесть лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Государственный обвинитель просил признать Филатова виновным в совершении вмененных ему преступлений, и по совокупности преступлений окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима", – говорится в сообщении инстанции в канале на платформе "Макс".
Во вторник по делу Филатова прошло четвертое заседание, на котором состоялись прения сторон. Защитник Филатова в своей речи просил назначить фигуранту наказание без реального отбывания наказания, условно, пояснила пресс-служба. Заседание продолжится 8 июня – тогда подсудимый выступит с последним словом.
По данным следствия, Филатов в составе организованной группы получил незаконные вознаграждения на 130 миллионов рублей от представителей организаций-подрядчиков за заключение договоров подряда и приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов. Вменяют ему 13 эпизодов коммерческого подкупа.
Суд в ноябре 2024 года отправил под стражу экс-мэра Сургута. Ранее пресс-служба горсуда поясняла, что он признал вину в полном объеме, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, сейчас фигурант находится под запретом определенных действий.
Алексей Шипилов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ДНК экс-главы Сургута нашли на вещдоках по делу бывшего замгубернатора ХМАО
27 января, 17:12
 
ПроисшествияСургутХанты-Мансийский автономный округАндрей Филатов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала