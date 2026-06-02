Обвинение запросило для экс-главы Сургута шесть лет колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Представитель гособвинения запросил для бывшего главы Сургута Андрея Филатова шесть лет колонии строгого режима.

Андрей Филатов стал фигурантом дела о 13 эпизодах коммерческого подкупа и пошел на сделку со следствием.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Представитель гособвинения запросил для бывшего главы Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Андрея Филатова, ставшего фигурантом дела о 13 эпизодах коммерческого подкупа и пошедшего на сделку со следствием, реальный срок – шесть лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Государственный обвинитель просил признать Филатова виновным в совершении вмененных ему преступлений, и по совокупности преступлений окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима", – говорится в сообщении инстанции в канале на платформе " Макс ".

Во вторник по делу Филатова прошло четвертое заседание, на котором состоялись прения сторон. Защитник Филатова в своей речи просил назначить фигуранту наказание без реального отбывания наказания, условно, пояснила пресс-служба. Заседание продолжится 8 июня – тогда подсудимый выступит с последним словом.

По данным следствия, Филатов в составе организованной группы получил незаконные вознаграждения на 130 миллионов рублей от представителей организаций-подрядчиков за заключение договоров подряда и приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов. Вменяют ему 13 эпизодов коммерческого подкупа.