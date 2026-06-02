Ямпольская предложила возродить Пушкинское общество

"В преддверии Пушкинского дня России предлагаем подумать о возрождении Российского Пушкинского общества. Оно было создано еще в 1882 году, в советское время стало всесоюзным. Последним энтузиастом этого движения был Дмитрий Сергеевич Лихачев. С его уходом из жизни история Пушкинского общества обрывается", - сказала Ямпольская.