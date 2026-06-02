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Ямпольская предложила возродить Пушкинское общество - РИА Новости, 02.06.2026
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16:18 02.06.2026 (обновлено: 16:32 02.06.2026)
Ямпольская предложила возродить Пушкинское общество

Ямпольская предложила возродить в России Пушкинское общество

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЕлена Ямпольская
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Елена Ямпольская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Ямпольская предложила возродить в России Пушкинское общество.
  • Ямпольская подчеркнула возможность объединения всех организаций, связанных с Пушкиным, в общий союз с помощью современных цифровых платформ.
  • Советник президента попросила Владимира Путина поддержать ее предложение своим указом.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила возродить в России Пушкинское общество.
Во вторник президент РФ Владимир Путин проводит Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Ямпольская в ходе мероприятия выступает с докладом.
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"В преддверии Пушкинского дня России предлагаем подумать о возрождении Российского Пушкинского общества. Оно было создано еще в 1882 году, в советское время стало всесоюзным. Последним энтузиастом этого движения был Дмитрий Сергеевич Лихачев. С его уходом из жизни история Пушкинского общества обрывается", - сказала Ямпольская.
Советник президента подчеркнула, что все библиотеки, театры, музеи и школы в России, которые связаны с Пушкиным - от крупных организаций до маленьких сельских библиотек - можно объединить в один общий союз с помощью современных цифровых платформ.
"Если вам, Владимир Владимирович, такое предложение видится перспективным, мы бы очень просили поддержать его вашим указом", - добавила Ямпольская, обращаясь к президенту РФ.
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