Ямпольская предложила возродить Пушкинское общество

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Елена Ямпольская предложила возродить в России Пушкинское общество.
- Ямпольская подчеркнула возможность объединения всех организаций, связанных с Пушкиным, в общий союз с помощью современных цифровых платформ.
- Советник президента попросила Владимира Путина поддержать ее предложение своим указом.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила возродить в России Пушкинское общество.
Во вторник президент РФ Владимир Путин проводит Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Ямпольская в ходе мероприятия выступает с докладом.
"В преддверии Пушкинского дня России предлагаем подумать о возрождении Российского Пушкинского общества. Оно было создано еще в 1882 году, в советское время стало всесоюзным. Последним энтузиастом этого движения был Дмитрий Сергеевич Лихачев. С его уходом из жизни история Пушкинского общества обрывается", - сказала Ямпольская.
Советник президента подчеркнула, что все библиотеки, театры, музеи и школы в России, которые связаны с Пушкиным - от крупных организаций до маленьких сельских библиотек - можно объединить в один общий союз с помощью современных цифровых платформ.
"Если вам, Владимир Владимирович, такое предложение видится перспективным, мы бы очень просили поддержать его вашим указом", - добавила Ямпольская, обращаясь к президенту РФ.