Отец 15 детей рассказал, как семья добиралась на встречу с Путиным

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отец 15 детей Борис Каркусов рассказал РИА Новости, как семья добиралась из Северной Осетии в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и получить награду из его рук.

В понедельник глава государства вручил государственные награды многодетным родителям в Кремле. Сима Каркусова, родившая и воспитывающая 15 детей, была награждена орденом "Мать-героиня". На церемонию награждения прибыла вся семья из 17 человек.

Каркусов поделился, что работает в службе жилищно-коммунального хозяйства, устанавливает и проверяет отопительное оборудование в квартирах, а старшие сыновья помогают ему в этом деле. В семье воспитываются девять девочек и шесть мальчиков, среди них двойняшки - Давид и Дина 2004 года рождения и Дарина и Дамир 2020 года рождения. Отец семейства сообщил, что они родились с разницей в 8 лет 10 числа, но в разные месяцы.