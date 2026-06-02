02:14 02.06.2026
Отец 15 детей рассказал, как семья добиралась на встречу с Путиным

Отец 15 детей Каркусов: поездку в Москву оплатило правительство Северной Осетии

Президент РФ Владимир Путин и Сима Каркусова на церемонии вручения орденов "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям девяти многодетных семей в Кремле. Архивное фото
  • Семья Каркусовых из Северной Осетии получила государственные награды в Кремле, Сима Каркусова была награждена орденом «Мать-героиня».
  • Перелет семьи из 17 человек в Москву был организован и оплачен правительством Северной Осетии по приглашению Путина.
  • В семье воспитываются девять девочек и шесть мальчиков, среди них две пары двойняшек.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отец 15 детей Борис Каркусов рассказал РИА Новости, как семья добиралась из Северной Осетии в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и получить награду из его рук.
В понедельник глава государства вручил государственные награды многодетным родителям в Кремле. Сима Каркусова, родившая и воспитывающая 15 детей, была награждена орденом "Мать-героиня". На церемонию награждения прибыла вся семья из 17 человек.
"Очень было сложно, пока подготовка, потом перелет, это все", - поделился собеседник агентства.
Он рассказал, что перелет семьи был организован и оплачен правительством Северной Осетии. Каркусовы прилетели в столицу по приглашению Путина.
Каркусов поделился, что работает в службе жилищно-коммунального хозяйства, устанавливает и проверяет отопительное оборудование в квартирах, а старшие сыновья помогают ему в этом деле. В семье воспитываются девять девочек и шесть мальчиков, среди них двойняшки - Давид и Дина 2004 года рождения и Дарина и Дамир 2020 года рождения. Отец семейства сообщил, что они родились с разницей в 8 лет 10 числа, но в разные месяцы.
