"Свой бизнес вместо диплома". В России развивается новый формат образования

Краткий пересказ от РИА ИИ По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Ксении Горячевой, в основной образовательной программе вузов появляется трек, способствующий созданию студенческих стартапов, которые в дальнейшем помогают экономике страны.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В основной образовательной программе российских университетов появляется трек, способствующий созданию студенческих стартапов, которые в дальнейшем помогают экономике страны. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Ксения Горячева, выступая на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", посвященной поддержке студенческих стартапов.

Формат "Стартап как диплом" — новая образовательная модель, при которой выпускные квалификационные работы (ВКР) представляют собой конкретные бизнес-проекты, созданные одним студентом или командой.

Как отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, такой формат помогает создавать у студентов компетенцию "быть предпринимателем, принимать риски и брать на себя ответственность".

По ее словам, эту образовательную инициативу не внедряли жестким административным ресурсом. "Все делается по доброй воле каждого ректора, но количество университетов, участвующих в проекте, постоянно растет", — отметила она.

В 2025 году в проекте "Стартап как диплом" приняли участие 204 университета, более 5 тысяч студентов защитили ВКР в формате стартапа. В настоящее время в проекте принимают участие 65 регионов России.

По оценкам Петровой, министерство фиксирует большой интерес работодателей, которые присутствуют на защитах дипломных работ, а затем берут хорошо подготовленных ребят на работу.

Директор Проектного офиса по развитию молодежного предпринимательства в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки России Ольга Серебрянникова подчеркнула, что все стартапы "упакованы" в дипломные проекты, на основе которых студенты подтверждают свою квалификацию и получают диплом о высшем образовании.

"Это интересный и непростой шаг для университетов, но количество заявок постоянно растет", — отметила она.

Говоря о качестве работ, эксперт обратила внимание на то, что представленные студентами проекты дорабатываются, а зачастую и "переупаковываются".

"Это делается для того, чтобы стартапы имели не только технологические основания, но и коммерциализированный подход, который интересен и понятен индустриальным партнерам", — пояснила она.

Ректор Государственного университета управления Владимир Строев рассказал, как проект влияет на общий образовательный процесс.

"Чтобы дойти до реального стартапа, студент должен несколько лет учиться проектной деятельности. У нас 100 процентов студентов с первого курса работают в проектных группах. Один день в неделю мы выделяем исключительно под проектную деятельность", — отметил он, подчеркнув, что для студентов это очень полезно.