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"Свой бизнес вместо диплома". В России развивается новый формат образования - РИА Новости, 02.06.2026
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16:35 02.06.2026 (обновлено: 17:00 02.06.2026)
"Свой бизнес вместо диплома". В России развивается новый формат образования

Эксперты рассказали о студенческих стартапах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк"Стартап как диплом" — инструмент развития технологического лидерства в России
Стартап как диплом — инструмент развития технологического лидерства в России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Ксении Горячевой, в основной образовательной программе вузов появляется трек, способствующий созданию студенческих стартапов, которые в дальнейшем помогают экономике страны.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В основной образовательной программе российских университетов появляется трек, способствующий созданию студенческих стартапов, которые в дальнейшем помогают экономике страны. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Ксения Горячева, выступая на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", посвященной поддержке студенческих стартапов.
Формат "Стартап как диплом" — новая образовательная модель, при которой выпускные квалификационные работы (ВКР) представляют собой конкретные бизнес-проекты, созданные одним студентом или командой.
Как отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, такой формат помогает создавать у студентов компетенцию "быть предпринимателем, принимать риски и брать на себя ответственность".
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова
Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова
По ее словам, эту образовательную инициативу не внедряли жестким административным ресурсом. "Все делается по доброй воле каждого ректора, но количество университетов, участвующих в проекте, постоянно растет", — отметила она.
В 2025 году в проекте "Стартап как диплом" приняли участие 204 университета, более 5 тысяч студентов защитили ВКР в формате стартапа. В настоящее время в проекте принимают участие 65 регионов России.
По оценкам Петровой, министерство фиксирует большой интерес работодателей, которые присутствуют на защитах дипломных работ, а затем берут хорошо подготовленных ребят на работу.
Директор Проектного офиса по развитию молодежного предпринимательства в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки России Ольга Серебрянникова подчеркнула, что все стартапы "упакованы" в дипломные проекты, на основе которых студенты подтверждают свою квалификацию и получают диплом о высшем образовании.
Стартап как диплом — инструмент развития технологического лидерства в России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
"Стартап как диплом" — инструмент развития технологического лидерства в РФ
Вчера, 15:17
"Это интересный и непростой шаг для университетов, но количество заявок постоянно растет", — отметила она.
Говоря о качестве работ, эксперт обратила внимание на то, что представленные студентами проекты дорабатываются, а зачастую и "переупаковываются".
"Это делается для того, чтобы стартапы имели не только технологические основания, но и коммерциализированный подход, который интересен и понятен индустриальным партнерам", — пояснила она.
© РИА Новости / Виталий БелоусовДиректор Проектного офиса по развитию молодежного предпринимательства в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки России Ольга Серебрянникова
Директор Проектного офиса по развитию молодежного предпринимательства в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки России Ольга Серебрянникова
Директор Проектного офиса по развитию молодежного предпринимательства в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки России Ольга Серебрянникова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 3
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Пресс-конференция о поддержке студенческих стартапов и подготовке нового поколения предпринимателей.

Стартап как диплом — инструмент развития технологического лидерства в России

Пресс-конференция о поддержке студенческих стартапов и подготовке нового поколения предпринимателей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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2 из 3
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Ректор Государственного университета управления Владимир Строев

Ректор Государственного университета управления Владимир Строев

Ректор Государственного университета управления Владимир Строев

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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3 из 3
Директор Проектного офиса по развитию молодежного предпринимательства в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки России Ольга Серебрянникова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 3

Пресс-конференция о поддержке студенческих стартапов и подготовке нового поколения предпринимателей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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2 из 3

Ректор Государственного университета управления Владимир Строев

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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3 из 3
Ректор Государственного университета управления Владимир Строев рассказал, как проект влияет на общий образовательный процесс.
"Чтобы дойти до реального стартапа, студент должен несколько лет учиться проектной деятельности. У нас 100 процентов студентов с первого курса работают в проектных группах. Один день в неделю мы выделяем исключительно под проектную деятельность", — отметил он, подчеркнув, что для студентов это очень полезно.
"Большинство работ видят работодатели. Многие идеи принимаются бизнесом", — резюмировал ректор.
 
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