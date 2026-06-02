Конфликт между женщиной и семилетним ребенком в Новороссийске

Конфликт между женщиной и семилетним ребенком в Новороссийске

© Соцсети Конфликт между женщиной и семилетним ребенком в Новороссийске

В Новороссийске выясняют обстоятельства нападения женщины на ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Новороссийске женщина напала на семилетнего ребенка на детской площадке.

Полиция уже опросила участницу и очевидцев инцидента.

КРАСНОДАР, 2 июн – РИА Новости. Женщина напала на семилетнего ребенка в Новороссийске, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.

В понедельник вечером в соцсетях появилась информация, что жительница Новороссийска избила на детской площадке ребенка. Камеры наблюдения зафиксировали, как женщина подошла к мальчику и ударила его – якобы за то, что тот толкнул ее ребенка.

"Вчера вечером в отдел полиции Южного района УМВД России по городу Новороссийску поступило заявление от местной жительницы о том, что ее 7-летнему племяннику неизвестная нанесла телесные повреждения. Ребенок был доставлен в медучреждение", - говорится в сообщении полиции.

По информации ведомства, сотрудники полиции уже опросили участницу и очевидцев инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки действиям женщины будет дана правовая оценка.