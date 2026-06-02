В Новороссийске выясняют обстоятельства нападения женщины на ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новороссийске женщина напала на семилетнего ребенка на детской площадке.
- Полиция уже опросила участницу и очевидцев инцидента.
КРАСНОДАР, 2 июн – РИА Новости. Женщина напала на семилетнего ребенка в Новороссийске, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.
В понедельник вечером в соцсетях появилась информация, что жительница Новороссийска избила на детской площадке ребенка. Камеры наблюдения зафиксировали, как женщина подошла к мальчику и ударила его – якобы за то, что тот толкнул ее ребенка.
"Вчера вечером в отдел полиции Южного района УМВД России по городу Новороссийску поступило заявление от местной жительницы о том, что ее 7-летнему племяннику неизвестная нанесла телесные повреждения. Ребенок был доставлен в медучреждение", - говорится в сообщении полиции.
По информации ведомства, сотрудники полиции уже опросили участницу и очевидцев инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки действиям женщины будет дана правовая оценка.
РИА Новости в пресс-службе ГУМВД уточнили, что ребенок уже находится дома, госпитализирован он не был.