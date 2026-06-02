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Минтранс рассказал о росте пассажиропотока между Россией и Китаем - РИА Новости, 02.06.2026
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08:34 02.06.2026
Минтранс рассказал о росте пассажиропотока между Россией и Китаем

Глава Минтранса Никитин: пассажиропоток между Россией и Китаем вырос на 46%

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем выросли на 20–40% после введения безвизового режима, в зависимости от маршрута.
  • По итогам первого квартала 2026 года рост пассажирских авиаперевозок составил почти 46%.
  • Китай объявил о продлении безвизового режима для россиян до 31 декабря 2027 года.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем после введения безвизового режима выросли на 20-40% в зависимости от маршрута, а по итогам первого квартала нынешнего года рост составил почти 46%, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
Китай в сентябре прошлого года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре. А в ходе официального визита в КНР в конце мая президент России Владимир Путин заявил, что страны будут продолжать практику безвизового режима. Власти Китая уже объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года.
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"Отмена визовых ограничений - всегда точка роста. Как в случае с Китаем: после решения об этом мы увидели рост пассажиропотока от 20% до 40% в зависимости от маршрута", - сказал Никитин в преддверии ПМЭФ.
Он также привел данные за первый квартал 2026 года.
"Объем перевозок вырос почти на 46% к уровню прошлого года", - сказал Никитин.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ .
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 июня.
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