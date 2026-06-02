Минтранс рассказал о росте пассажиропотока между Россией и Китаем

Краткий пересказ от РИА ИИ Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем выросли на 20–40% после введения безвизового режима, в зависимости от маршрута.

По итогам первого квартала 2026 года рост пассажирских авиаперевозок составил почти 46%.

Китай объявил о продлении безвизового режима для россиян до 31 декабря 2027 года.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем после введения безвизового режима выросли на 20-40% в зависимости от маршрута, а по итогам первого квартала нынешнего года рост составил почти 46%, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.

Китай в сентябре прошлого года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре. А в ходе официального визита в КНР в конце мая президент России Владимир Путин заявил, что страны будут продолжать практику безвизового режима. Власти Китая уже объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года.

"Отмена визовых ограничений - всегда точка роста. Как в случае с Китаем: после решения об этом мы увидели рост пассажиропотока от 20% до 40% в зависимости от маршрута", - сказал Никитин в преддверии ПМЭФ.

Он также привел данные за первый квартал 2026 года.

"Объем перевозок вырос почти на 46% к уровню прошлого года", - сказал Никитин.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ .