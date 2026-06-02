Центральный вестибюль в здании Ленинградского вокзала в Москве. Архивное фото

Центральный вестибюль в здании Ленинградского вокзала в Москве

Глава Минтранса рассказал, что появится на вокзалах для пассажиров с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил о планах создать инфраструктуру для пассажиров с детьми по единому стандарту во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах.

Минтранс утвердил шесть отраслевых стандартов семейноцентричности на транспорте, включая стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Инфраструктура для пассажиров с детьми, соответствующая единому стандарту, должна появиться в России во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.

Он напомнил, что Минтранс утвердил шесть отраслевых стандартов семейноцентричности на транспорте.

"Последний из них, принятый нами в конце мая, - стандарт комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Стремимся к тому, чтобы во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах страны родители видели единую, понятную и, главное, безопасную инфраструктуру", - сказал Никитин в преддверии ПМЭФ.