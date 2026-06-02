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Глава Минтранса рассказал, что появится на вокзалах для пассажиров с детьми - РИА Новости, 02.06.2026
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08:23 02.06.2026
Глава Минтранса рассказал, что появится на вокзалах для пассажиров с детьми

Никитин: инфраструктура для пассажиров с детьми появится на вокзалах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦентральный вестибюль в здании Ленинградского вокзала в Москве
Центральный вестибюль в здании Ленинградского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Центральный вестибюль в здании Ленинградского вокзала в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил о планах создать инфраструктуру для пассажиров с детьми по единому стандарту во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах.
  • Минтранс утвердил шесть отраслевых стандартов семейноцентричности на транспорте, включая стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон.
  • Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Инфраструктура для пассажиров с детьми, соответствующая единому стандарту, должна появиться в России во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
Он напомнил, что Минтранс утвердил шесть отраслевых стандартов семейноцентричности на транспорте.
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"Последний из них, принятый нами в конце мая, - стандарт комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Стремимся к тому, чтобы во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах страны родители видели единую, понятную и, главное, безопасную инфраструктуру", - сказал Никитин в преддверии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ .
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