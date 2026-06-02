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В Нидерландах предложили изменить закон о присвоении фамилий детям - РИА Новости, 02.06.2026
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14:40 02.06.2026
В Нидерландах предложили изменить закон о присвоении фамилий детям

В Нидерландах хотят отменить автоматическое присвоение детям фамилии отца

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖенщина на велосипеде с детьми в Нидерлнадах
Женщина на велосипеде с детьми в Нидерлнадах - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Женщина на велосипеде с детьми в Нидерлнадах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты в парламенте Нидерландов предложили отказаться от автоматического присвоения ребенку фамилии отца при рождении и выдавать двойные фамилии в случае, если родители не смогли договориться.
  • Инициатива исходит от правящей партии "Демократы 66" (D66) и левого блока "Зеленые левые" / Партия труда (GroenLinks-PvdA).
  • Голосование по этому вопросу ожидается во вторник вечером.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутаты в парламенте Нидерландов предлагают отказаться от автоматического присвоения ребенку фамилии отца при рождении и начать выдавать детям двойные фамилии, если родители не смогли договориться о выборе, сообщила телерадиокомпания NOS.
Согласно действующему законодательству, если родители не пришли к соглашению, ребенку автоматически присваивается фамилия отца. Для использования фамилии матери требуется отдельное согласие обоих родителей. Это правило осталось со времен, когда дети, рожденные в браке, по умолчанию получали отцовскую фамилию.
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Если родители не смогут договориться, какую фамилию будет носить ребенок, ему больше не будут автоматически присваивать фамилию отца. Вместо этого ребенок будет получать двойную фамилию - от матери и отца. С таким предложением выступили правящая партия "Демократы 66" (D66) и левый блок "Зеленые левые"/ Партия труда (GroenLinks–PvdA).
По их мнению, автоматическое присвоение двойной фамилии лучше отражает равенство родителей и современные представления о семье.
По данным телеканала, эту инициативу готовы поддержать остальные партии из правящей коалиции - Народная партия за свободу и демократию (VVD) и "Христианско-демократический призыв" (CDA), а также консерваторы из JA21, что обеспечит большинство.
Как свидетельствует расписание на сайте парламента Нидерландов, голосование по этому вопросу ожидается во вторник вечером.
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