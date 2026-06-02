В Нидерландах предложили изменить закон о присвоении фамилий детям

Женщина на велосипеде с детьми в Нидерлнадах. Архивное фото

Женщина на велосипеде с детьми в Нидерлнадах

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты в парламенте Нидерландов предложили отказаться от автоматического присвоения ребенку фамилии отца при рождении и выдавать двойные фамилии в случае, если родители не смогли договориться.

Инициатива исходит от правящей партии "Демократы 66" (D66) и левого блока "Зеленые левые" / Партия труда (GroenLinks-PvdA).

Голосование по этому вопросу ожидается во вторник вечером.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутаты в парламенте Нидерландов предлагают отказаться от автоматического присвоения ребенку фамилии отца при рождении и начать выдавать детям двойные фамилии, если родители не смогли договориться о выборе, сообщила телерадиокомпания NOS.

Согласно действующему законодательству, если родители не пришли к соглашению, ребенку автоматически присваивается фамилия отца. Для использования фамилии матери требуется отдельное согласие обоих родителей. Это правило осталось со времен, когда дети, рожденные в браке, по умолчанию получали отцовскую фамилию.

Если родители не смогут договориться, какую фамилию будет носить ребенок, ему больше не будут автоматически присваивать фамилию отца. Вместо этого ребенок будет получать двойную фамилию - от матери и отца. С таким предложением выступили правящая партия "Демократы 66" (D66) и левый блок "Зеленые левые"/ Партия труда (GroenLinks–PvdA).

По их мнению, автоматическое присвоение двойной фамилии лучше отражает равенство родителей и современные представления о семье.

По данным телеканала, эту инициативу готовы поддержать остальные партии из правящей коалиции - Народная партия за свободу и демократию (VVD) и "Христианско-демократический призыв" (CDA), а также консерваторы из JA21, что обеспечит большинство.