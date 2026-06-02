Небензя показал в СБ ООН фото убитых при теракте ВСУ в Старобельске

ООН, 2 июн - РИА Новости. Российский постпред при ООН Василий Небензя показал в ходе заседания Совбеза фотографии нескольких убитых девушек при теракте ВСУ в Старобельске, передает корреспондент РИА Новости.
"Какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк? Вот фотографии. Взрослых людей. Елена Мартемьянова, 20 лет. Совершеннолетняя, да. Анна Погребниченко, 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти", - сказал Небензя, показывая соответствующие фото.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.