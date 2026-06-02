В 250 километрах от границы России летает самолет-разведчик НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry кружит над территорией Латвии в примерно 250 километрах от российской границы.
- Boeing E-3A Sentry способен идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО.
- Самолет поднялся в воздух из аэропорта в литовском городе Шяуляй и взял круговую траекторию над Юрмалой и Рижским заливом.
БРЮССЕЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry кружит над территорией Латвии приблизительно в 250 километрах от российской границы, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Boeing E-3A Sentry - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО. Радиус действия радара E-3A Sentry - до 600 километров. От места, где летает борт НАТО, до российской границы 270-280 километров по прямой.
Борт летал по траектории практически идеального круга, проходя примерно половину над сушей, а другую - над Рижским заливом.