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В 250 километрах от границы России летает самолет-разведчик НАТО - РИА Новости, 02.06.2026
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16:58 02.06.2026
В 250 километрах от границы России летает самолет-разведчик НАТО

Над Латвией, в 250 километрах от границы России летает самолет-разведчик НАТО

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Emily FarnswortBoeing E-3 Sentry
Boeing E-3 Sentry - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Emily Farnswort
Boeing E-3 Sentry . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry кружит над территорией Латвии в примерно 250 километрах от российской границы.
  • Boeing E-3A Sentry способен идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО.
  • Самолет поднялся в воздух из аэропорта в литовском городе Шяуляй и взял круговую траекторию над Юрмалой и Рижским заливом.
БРЮССЕЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry кружит над территорией Латвии приблизительно в 250 километрах от российской границы, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Boeing E-3A Sentry - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО. Радиус действия радара E-3A Sentry - до 600 километров. От места, где летает борт НАТО, до российской границы 270-280 километров по прямой.
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Самолет поднялся в воздух из аэропорта в литовском городе Шяуляй около 13.10 мск и направился в сторону Латвии. Добравшись до курортного города Юрмала на берегу Рижского залива, он взял восточнее и зашел на круговую траекторию над водой.
Борт летал по траектории практически идеального круга, проходя примерно половину над сушей, а другую - над Рижским заливом.
Ранее во вторник РИА Новости сообщало, что борт радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции наматывает круги над территорией Финляндии рядом с российской границей в районе Мурманска.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих границ. Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
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