Рейтинг@Mail.ru
Адвокат рассказала, что нельзя делать сбившему птицу водителю - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 02.06.2026
Адвокат рассказала, что нельзя делать сбившему птицу водителю

Юрист Кудерко: за сбитую на авто птицу возможен и тюремный срок

© Depositphotos.com / rachwalВождение
Вождение - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Depositphotos.com / rachwal
Вождение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Сбить птицу на дороге — не случайность, а дорожно-транспортное происшествие с юридическими последствиями. Об этом агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.
"За оставление места такого ДТП водителя ждет лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до пятнадцати суток — независимо от того, дичь это или городской голубь", — пояснила эксперт.
Автомобиль, поврежденный упавшим деревом - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Страховщик объяснил, что делать при падении дерева на машину
10 мая, 03:18
Размер штрафа зависит от того, что за пернатое было сбито. Если оно входит в список охотничьих ресурсов, то наказание за небольшую птицу — от 600 рублей. Птица из Красной книги обойдется гораздо дороже.
За умышленный наезд на птиц грозит уголовная ответственность по статье 245 УК (жестокое обращение с животными). За уничтожение краснокнижных птиц — кратные штрафы и уголовные дела. Однако на практике доказать факт наезда сложно, заключила Кудерко.
Приборная панель автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Автоэксперт перечислил топ-5 вредных для машин советов из интернета
18 апреля, 03:18
 
Елена КудеркоОбществоДТПРоссияЖивотныеАвтоШтрафы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала