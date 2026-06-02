Адвокат рассказала, что нельзя делать сбившему птицу водителю

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Сбить птицу на дороге — не случайность, а дорожно-транспортное происшествие с юридическими последствиями. Об этом агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.
"За оставление места такого ДТП водителя ждет лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до пятнадцати суток — независимо от того, дичь это или городской голубь", — пояснила эксперт.
Размер штрафа зависит от того, что за пернатое было сбито. Если оно входит в список охотничьих ресурсов, то наказание за небольшую птицу — от 600 рублей. Птица из Красной книги обойдется гораздо дороже.
За умышленный наезд на птиц грозит уголовная ответственность по статье 245 УК (жестокое обращение с животными). За уничтожение краснокнижных птиц — кратные штрафы и уголовные дела. Однако на практике доказать факт наезда сложно, заключила Кудерко.