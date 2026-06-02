Адвокат рассказала, что нельзя делать сбившему птицу водителю

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Сбить птицу на дороге — не случайность, а дорожно-транспортное происшествие с юридическими последствиями. Об этом агентству “ Сбить птицу на дороге — не случайность, а дорожно-транспортное происшествие с юридическими последствиями. Об этом агентству “ Прайм ” рассказала адвокат Елена Кудерко.

"За оставление места такого ДТП водителя ждет лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до пятнадцати суток — независимо от того, дичь это или городской голубь", — пояснила эксперт.

Размер штрафа зависит от того, что за пернатое было сбито. Если оно входит в список охотничьих ресурсов, то наказание за небольшую птицу — от 600 рублей. Птица из Красной книги обойдется гораздо дороже.