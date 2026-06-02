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В Нижнем Новгороде пресекли реализацию спирта под видом лосьона - РИА Новости, 02.06.2026
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11:07 02.06.2026 (обновлено: 11:24 02.06.2026)
В Нижнем Новгороде пресекли реализацию спирта под видом лосьона

МВД: в Нижнем Новгороде пресекли нелегальную реализацию спирта под видом лосьона

© Ирина Волк/MAXЦех, в котором хранили и разливали спирт под видом лосьона, в Нижнем Новгороде
Цех, в котором хранили и разливали спирт под видом лосьона, в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Ирина Волк/MAX
Цех, в котором хранили и разливали спирт под видом лосьона, в Нижнем Новгороде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нижегородские полицейские пресекли нелегальную реализацию спирта под видом косметического средства.
  • Изъято свыше 250 тысяч литров спиртосодержащей продукции.
  • Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте этилового спирта и неправомерном обороте средств платежей, задержаны девять подозреваемых.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Нижегородские полицейские пресекли нелегальную реализацию спирта под видом косметического средства в регионах России, изъято свыше 250 тысяч литров спиртосодержащей продукции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, было установлено, что трое жителей Подмосковья и Санкт-Петербурга закупили и разместили в арендованном складе в Нижнем Новгороде технологическую линию для производства лосьонов. Демонстрация документов на закупку оборудования и фиктивного цеха контролирующим органам позволила злоумышленникам получить лицензию на приобретение, хранение, перевозку и реализацию непищевой спиртосодержащей продукции.
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"Соучастники закупали спирт и перевозили в Нижний Новгород. В фиктивном цехе наемные работники разливали его в емкости объемом 1000 литров. Затем в другом арендованном помещении фасовали в 10-литровые канистры с этикетками. Цех работал в круглосуточном режиме, его территория была обнесена высоким забором, и по всему периметру установлены камеры видеонаблюдения. В дальнейшем спирт под видом лосьона реализовывался в Рязанской, Курской, Тульской областях и в Пермском крае", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч.2 ст. 171.3 УК РФ), а также о неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ).
"Полицейские задержали девятерых подозреваемых, среди которых трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности. Предварительное расследование продолжается", - подчеркнула Волк.
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