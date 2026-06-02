Мотоциклистку парализовало после аварии на самой опасной гонке мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Костелло получила тяжелые травмы позвоночника в результате аварии во время гонки Isle of Man TT 26 мая.
- Состояние мотоциклистки оценивается как тяжелое, но стабильное; она парализована ниже середины грудного отдела позвоночника.
- Из-за инцидентов, включая аварию с участием Костелло и гибель гонщика Дэниела Ингама, организаторы отменили данную категорию соревнований.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Британская мотоциклистка Мария Костелло получила тяжелые травмы позвоночника в результате аварии во время гонки Isle of Man TT, считающейся самой опасной в мире.
Спортсменка попала в аварию 26 мая во время первой квалификационной сессии гонки в классе мотоциклов с колясками. Она была доставлена вертолетом в больницу для обследования и лечения, после чего была переведена в другое медицинское учреждение, где продолжает находиться под наблюдением специалистов. Состояние Костелло оценивается как тяжелое, но стабильное.
Как сообщается на странице краудфандинговой платформы GoFundMe, Костелло в настоящее время парализована ниже середины грудного отдела позвоночника. Она получила тяжелые травмы, включая перелом позвоночника, множественные переломы ребер и руки, серьезное повреждение печени, а также переломы носа и глазницы.
25 мая девять человек пострадали и были госпитализированы в день открытия гонок после того, как мотоцикл врезался в толпу. В ходе заездов 27 мая в больницу попали братья Райан и Каллум Кроу. Позднее британец Дэниел Ингам погиб в результате аварии, он стал 271-м гонщиком, погибшим на Isle of Man TT, и первым с августа 2024 года, когда разбился ирландец Луис О'Рейган. После инцидентов организаторы отменили данную категорию соревнований.
Костелло 52 года. Она стала первой женщиной в истории мотоциклетных гонок острова Мэн, поднявшейся на подиум. Она заняла третье место в категории "Сверхлегкий вес" в 2005 году. До 2009 года ей принадлежало достижение как самой быстрой женщины, проехавшей круг на Isle of Man TT, он был включен в Книгу рекордов Гиннесса.
Isle of Man TT считаются одними из самых опасных гонок в мире. Гонки проходят с 1907 года. Тогда автомобильные гонки в Великобритании были запрещены везде, кроме острова Мэн, который обладает автономией. Длина замкнутой трассы составляет почти 40 километров и включает в себя более 200 поворотов, множество перепадов высот и участков с ограниченной видимостью.
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