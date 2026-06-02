Суд в Москве арестовал мужчину, вытолкнувшего знакомую с седьмого этажа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бутырский суд Москвы отправил Антона Соломянникова в СИЗО на два месяца.
- Он обвиняется в убийстве своей знакомой, которая упала с высоты седьмого этажа в ходе ссоры.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бутырский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца Антона Соломянникова, который обвиняется в убийстве своей знакомой, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд… избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Соломянникова Антона Романовича, обвиняемого в убийстве", - заявили в инстанции.