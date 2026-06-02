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Суд в Москве арестовал мужчину, вытолкнувшего знакомую с седьмого этажа - РИА Новости, 02.06.2026
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15:48 02.06.2026
Суд в Москве арестовал мужчину, вытолкнувшего знакомую с седьмого этажа

Суд в Москве отправил в СИЗО вытолкнувшего знакомую с 7-го этажа мужчину

© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бутырский суд Москвы отправил Антона Соломянникова в СИЗО на два месяца.
  • Он обвиняется в убийстве своей знакомой, которая упала с высоты седьмого этажа в ходе ссоры.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бутырский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца Антона Соломянникова, который обвиняется в убийстве своей знакомой, сообщили РИА Новости в суде.
По данным столичного главка СК РФ, 30 мая мужчина в ходе ссоры толкнул свою знакомую, которая стояла у открытого окна в квартире дома на Дмитровском шоссе в Москве. Женщина упала с высоты 7-го этажа и скончалась от полученных травм.
"Суд… избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Соломянникова Антона Романовича, обвиняемого в убийстве", - заявили в инстанции.
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