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В Москве отремонтируют шесть участков Кремлевского кольца - РИА Новости, 02.06.2026
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13:40 02.06.2026
В Москве отремонтируют шесть участков Кремлевского кольца

Асфальтовое покрытие обновят на шести участках Кремлевского кольца в Москве

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramРемонт асфальта на Москворецкой набережной
Ремонт асфальта на Москворецкой набережной - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Ремонт асфальта на Москворецкой набережной
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют асфальтовое покрытие на шести участках Кремлевского кольца, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году проведем работы на Кремлевском кольце, там отремонтируем шесть участков - Москворецкую набережную, Моховую улицу, Боровицкую, Новую, Старую и Лубянскую площади", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что ранее дорожно-ремонтные работы на этих участках проводились в 2022 году, гарантийный срок покрытия составляет три года.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил он.
Бирюков уточнил, что ремонт асфальта проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт, а на завершающем этапе наносят дорожную разметку.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.
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