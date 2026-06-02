В Москве отремонтируют шесть участков Кремлевского кольца

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют асфальтовое покрытие на шести участках Кремлевского кольца, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году проведем работы на Кремлевском кольце, там отремонтируем шесть участков - Москворецкую набережную, Моховую улицу, Боровицкую, Новую, Старую и Лубянскую площади", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что ранее дорожно-ремонтные работы на этих участках проводились в 2022 году, гарантийный срок покрытия составляет три года.

"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил он.

Бирюков уточнил, что ремонт асфальта проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт, а на завершающем этапе наносят дорожную разметку.