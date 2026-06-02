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Более 230 домов в стиле советского неоклассицизма обновили в Москве - РИА Новости, 02.06.2026
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Более 230 домов в стиле советского неоклассицизма обновили в Москве

Более 230 домов в стиле советского неоклассицизма привели в порядок в Москве

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыБолее 230 домов в стиле советского неоклассицизма обновили в Москве
Более 230 домов в стиле советского неоклассицизма обновили в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 230 домов в стиле советского неоклассицизма привели в порядок в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Более 230 домов в стиле советского неоклассицизма привели в порядок специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда. Работы по обновлению помогли вернуть им былую величественность и изящество, а каждое восстановленное здание стало новым шагом к сохранению исторического наследия города", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в 2024 году привели в порядок жилое здание, расположенное по адресу: улица Академика Павлова, дом 9, корпус 1. Там был обновлен фасад и крыша.
"После выполнения основного объема работ специалисты отремонтировали входные группы и балконы, а также заменили отливы, навесили новые водосточные трубы и создали новое облицовочное покрытие цоколя", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что в 2025 году капитально отремонтировали дом 42 на Фрунзенской набережной. Там обновили фасад, отремонтировали венчающий карниз, восстановили модульоны и портал входной группы.
"Кроме того, в доме заменили водосточные трубы, стояки горячего и холодного водоснабжения и систему водоотведения. Привели в порядок также подъезд и отремонтировали балконы", - подчеркивается в сообщении.
В этом году также начались работы в здании по адресу: Большая Филевская улица, дом 21, корпус 4, примечательном своим "бриллиантовым" рустом, говорится в сообщении.
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