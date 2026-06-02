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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 02.06.2026
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07:20 02.06.2026 (обновлено: 07:21 02.06.2026)
Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидается до плюс 21 градуса и без осадков

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГорожане на улице во время жаркой погоды в Москве
Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве во вторник ожидается переменная облачность без осадков, температура до плюс 19–21 градуса.
  • Атмосферное давление будет чуть выше нормы — 750 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный, со скоростью 3–8 метров в секунду.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дневная температура до плюс 21 градуса и без осадков ожидается в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Во вторник ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление будет чуть выше нормы - 750 миллиметров ртутного столба. Минимальная температура в Москве составит плюс 10 - плюс 12 градусов, по региону - от плюс 7 до плюс 12 градусов", - рассказала Позднякова.
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Она отметила, что дневная температура в городе прогнозируется до плюс 19 - плюс 21 градуса, по области - до плюс 17 - плюс 22.
"Ветер будет северо-западный, со скоростью 3-8 метров в секунду", - заключила Позднякова.
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