Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве. Архивное фото

Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве во вторник ожидается переменная облачность без осадков, температура до плюс 19–21 градуса.

Атмосферное давление будет чуть выше нормы — 750 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный, со скоростью 3–8 метров в секунду.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дневная температура до плюс 21 градуса и без осадков ожидается в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Во вторник ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление будет чуть выше нормы - 750 миллиметров ртутного столба. Минимальная температура в Москве составит плюс 10 - плюс 12 градусов, по региону - от плюс 7 до плюс 12 градусов", - рассказала Позднякова

Она отметила, что дневная температура в городе прогнозируется до плюс 19 - плюс 21 градуса, по области - до плюс 17 - плюс 22.