В МВД предупредили о рассылках сообщений о фиктивных выплатах

"К числу наиболее распространенных схем относится рассылка в мессенджерах и по электронной почте сообщений о фиктивных госвыплатах <...>, которая перенаправляет на фишинговые ресурсы, имитирующие интерфейс "Госуслуг" или несуществующего "Единого центра выплат", — отметили в ведомстве.

Рост активности аферистов в праздники связан с тем, что в этот период люди испытывают много положительных эмоций и их оценка поступающей информации снижается. Мошенники, в свою очередь, учитывают спрос граждан на туризм и досуг, а также тот факт, что они массово пользуются интернетом, добавили в пресс-службе.