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В МВД предупредили о рассылках сообщений о фиктивных выплатах - РИА Новости, 02.06.2026
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06:23 02.06.2026 (обновлено: 11:13 02.06.2026)
В МВД предупредили о рассылках сообщений о фиктивных выплатах

РИА Новости: мошенники в преддверии Дня России рассылают сообщения о выплатах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники рассылают сообщения о фиктивных государственных выплатах в честь Дня России.
  • Преступники перенаправляют людей на фишинговые ресурсы, имитирующие интерфейс «Госуслуг» или несуществующего «Единого центра выплат».
  • Аферисты представляются сотрудниками различных государственных ведомств, кредитных организаций и соцслужб.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мошенники рассылают сообщения о "государственных выплатах" в честь Дня России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД.
"К числу наиболее распространенных схем относится рассылка в мессенджерах и по электронной почте сообщений о фиктивных госвыплатах <...>, которая перенаправляет на фишинговые ресурсы, имитирующие интерфейс "Госуслуг" или несуществующего "Единого центра выплат", — отметили в ведомстве.
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В большинстве случаев преступники представляются сотрудниками Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ, СК, а также работниками кредитных организаций и соцслужб.
Рост активности аферистов в праздники связан с тем, что в этот период люди испытывают много положительных эмоций и их оценка поступающей информации снижается. Мошенники, в свою очередь, учитывают спрос граждан на туризм и досуг, а также тот факт, что они массово пользуются интернетом, добавили в пресс-службе.
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