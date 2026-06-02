В МВД предупредили о рассылках сообщений о фиктивных выплатах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники рассылают сообщения о фиктивных государственных выплатах в честь Дня России.
- Преступники перенаправляют людей на фишинговые ресурсы, имитирующие интерфейс «Госуслуг» или несуществующего «Единого центра выплат».
- Аферисты представляются сотрудниками различных государственных ведомств, кредитных организаций и соцслужб.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мошенники рассылают сообщения о "государственных выплатах" в честь Дня России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД.
"К числу наиболее распространенных схем относится рассылка в мессенджерах и по электронной почте сообщений о фиктивных госвыплатах <...>, которая перенаправляет на фишинговые ресурсы, имитирующие интерфейс "Госуслуг" или несуществующего "Единого центра выплат", — отметили в ведомстве.
В большинстве случаев преступники представляются сотрудниками Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ, СК, а также работниками кредитных организаций и соцслужб.
Рост активности аферистов в праздники связан с тем, что в этот период люди испытывают много положительных эмоций и их оценка поступающей информации снижается. Мошенники, в свою очередь, учитывают спрос граждан на туризм и досуг, а также тот факт, что они массово пользуются интернетом, добавили в пресс-службе.