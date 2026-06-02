В Госдуме рассказали о мошеннических схемах с билетами

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники активизировали схемы с созданием фейковых сайтов авиакомпаний и туроператоров, а также с фиктивной арендой жилья по заниженным ценам.

Популярна мошенническая аренда жилья, когда в интернете появляются объявления о квартирах и домах у моря по подозрительно низким ценам, после предоплаты такие объявления исчезают вместе с их авторами.

Депутат посоветовал проверять информацию о предложениях, которые выглядят слишком выгодными, и рекомендовал пользоваться известными площадками бронирования.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мошенники перед летними отпусками активизировали схемы с созданием фейковых сайтов авиакомпаний и туроператоров, а также с фиктивной арендой жилья по заниженным ценам, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Одна из самых распространенных схем сегодня - создание фейковых сайтов авиакомпаний, туроператоров и сервисов по продаже билетов. Внешне такие ресурсы могут практически не отличаться от настоящих: логотипы, фотографии, интерфейс, даже отзывы выглядят убедительно. Но за красивой картинкой скрывается единственная цель - получить деньги и данные банковской карты жертвы", - сказал Немкин

Он сообщил, что не менее популярна и мошенническая аренда жилья: в интернете появляются объявления о квартирах и домах у моря по цене, которая "кажется подарком", потенциальному туристу предлагают срочно внести предоплату, мотивируя это высоким спросом и большим количеством желающих, но после перевода денег объявление исчезает вместе с его автором.

"Особенно насторожить должны любые предложения, которые выглядят слишком выгодными по сравнению с рынком. Если стоимость проживания или перелета заметно ниже средней, это повод не радоваться удачной находке, а тщательно проверить информацию. Безопаснее пользоваться известными площадками бронирования, изучать отзывы и никогда не переводить деньги напрямую незнакомым людям", - посоветовал депутат.

По словам Немкина, важно помнить простое правило: подготовка к отпуску должна начинаться не только с выбора направления, но и с цифровой осторожности, и несколько дополнительных минут на проверку сайта или арендодателя могут сохранить не только деньги, но и долгожданный отдых, который многие планируют целый год.