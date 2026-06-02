В Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве с люксовыми авто

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Гражданин Германии Илан Медведев задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при покупке и доставке люксовых автомобилей из Европы в Россию, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.