В Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве с люксовыми авто

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гражданин Германии Илан Медведев задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при покупке и доставке люксовых автомобилей из Европы в Россию.
- Илан Медведев предположительно действовал в составе организованной группы, предлагая услуги по продаже машин из Европы в премиальном гольф-клубе.
- Ущерб, причиненный некоторым потерпевшим, может превышать 1 миллион евро.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Гражданин Германии Илан Медведев задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при покупке и доставке люксовых автомобилей из Европы в Россию, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
По данным адвоката, Илан Медведев, предположительно, действовал в составе организованной группы, предлагая в премиальном гольф-клубе, где у него есть членский билет, услуги по продаже машин из Европы.
"Круг потерпевших широк. Среди них как мои партнеры по гольф-клубу, так и дилеры Rolls-Royce и других люксовых автомобилей. Ко мне обратился один из дилеров Rolls-Royce, с которым нас связывают давние дружеские отношения, и я сам являюсь их клиентом", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, ущерб, причиненный некоторым потерпевшим, может превышать 1 миллион евро.
"Сейчас мы готовим гражданские иски в рамках уголовного дела. Детали раскрывать пока не могу — идёт следствие, но уже в ближайшее время начнутся допросы", — добавил Добровинский.
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