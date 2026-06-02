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В Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве с люксовыми авто - РИА Новости, 02.06.2026
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11:37 02.06.2026
В Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве с люксовыми авто

В Москве задержали гражданина Германии по подозрению в афере с люксовыми авто

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданин Германии Илан Медведев задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при покупке и доставке люксовых автомобилей из Европы в Россию.
  • Илан Медведев предположительно действовал в составе организованной группы, предлагая услуги по продаже машин из Европы в премиальном гольф-клубе.
  • Ущерб, причиненный некоторым потерпевшим, может превышать 1 миллион евро.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Гражданин Германии Илан Медведев задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при покупке и доставке люксовых автомобилей из Европы в Россию, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
По данным адвоката, Илан Медведев, предположительно, действовал в составе организованной группы, предлагая в премиальном гольф-клубе, где у него есть членский билет, услуги по продаже машин из Европы.
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"Круг потерпевших широк. Среди них как мои партнеры по гольф-клубу, так и дилеры Rolls-Royce и других люксовых автомобилей. Ко мне обратился один из дилеров Rolls-Royce, с которым нас связывают давние дружеские отношения, и я сам являюсь их клиентом", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, ущерб, причиненный некоторым потерпевшим, может превышать 1 миллион евро.
"Сейчас мы готовим гражданские иски в рамках уголовного дела. Детали раскрывать пока не могу — идёт следствие, но уже в ближайшее время начнутся допросы", — добавил Добровинский.
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