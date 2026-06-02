Рейтинг@Mail.ru
Морпехи поблагодарили Симоньян за квадрокоптер Mavic 3 Pro - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 02.06.2026 (обновлено: 13:38 02.06.2026)
Морпехи поблагодарили Симоньян за квадрокоптер Mavic 3 Pro

Морпехи поблагодарили Симоньян за квадрокоптер и пообещали жестче бить врага

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян передала морпехам квадрокоптер Mavic 3 Pro.
  • Бойцы 3-го батальона 177-го полка отдельного гвардейского полка морской пехоты поблагодарили Маргариту Симоньян за квадрокоптер.
  • Полученные дроны уже отправили на линию боевого соприкосновения для выявления и уничтожения целей.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Штурмовики 3-го батальона 177-го полка отдельного гвардейского полка морской пехоты поблагодарили главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян за квадрокоптер и пообещали с его помощью жестче бить врага.
Симоньян написала в "Макс", что передала морпехам новый квадрокоптер Mavic "от Тиграна", и опубликовала видеообращения бойцов.
"Уважаемая Маргарита, здравствуйте. Выражаем вам огромную благодарность от бойцов десантно-штурмовой роты 3-го батальона 177 отдельного гвардейского полка морской пехоты за предоставленный Mavic 3 Pro, который так сильно необходим нам на фронте, с которым мы будем все жестче бить врага", - сказал один из бойцов в видеообращении.
Его сослуживец рассказал, что полученный квадрокоптер уже отправили на линию боевого соприкосновения, чтобы выявлять и уничтожать цели.
"Маргарита, огромное вам спасибо. Благодаря вам мы знаем, что тыл с нами. Продолжайте делать свою работу, как вы делаете", - сказал еще один морпех.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Симоньян поблагодарила Шнайдер за лайки, разозлившие украинскую теннисистку
1 июня, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеМаргарита СимоньянРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала