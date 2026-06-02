Краткий пересказ от РИА ИИ Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян передала морпехам квадрокоптер Mavic 3 Pro.

Бойцы 3-го батальона 177-го полка отдельного гвардейского полка морской пехоты поблагодарили Маргариту Симоньян за квадрокоптер.

Полученные дроны уже отправили на линию боевого соприкосновения для выявления и уничтожения целей.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Штурмовики 3-го батальона 177-го полка отдельного гвардейского полка морской пехоты поблагодарили главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян за квадрокоптер и пообещали с его помощью жестче бить врага.

Симоньян написала в " Макс ", что передала морпехам новый квадрокоптер Mavic "от Тиграна", и опубликовала видеообращения бойцов.

"Уважаемая Маргарита, здравствуйте. Выражаем вам огромную благодарность от бойцов десантно-штурмовой роты 3-го батальона 177 отдельного гвардейского полка морской пехоты за предоставленный Mavic 3 Pro, который так сильно необходим нам на фронте, с которым мы будем все жестче бить врага", - сказал один из бойцов в видеообращении.

Его сослуживец рассказал, что полученный квадрокоптер уже отправили на линию боевого соприкосновения, чтобы выявлять и уничтожать цели.