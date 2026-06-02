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Россия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю, заявили в МИД - РИА Новости, 02.06.2026
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13:27 02.06.2026 (обновлено: 13:31 02.06.2026)
Россия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю, заявили в МИД

Захарова: РФ готова к сотрудничеству с Турцией по стабилизации в Черном море

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова сотрудничать с Турцией для стабилизации ситуации в Черном море.
  • Москва готова оказывать эффективное воздействие на Киев при взаимодействии с Анкарой.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с Турцией в поиске путей стабилизации в Черном море и оказания эффективного воздействия на Киев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подтверждаем готовность к плотному сотрудничеству с Анкарой в интересах нахождения оптимальных путей стабилизации черноморской акватории и оказания эффективного воздействия на Киев", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства по удару дрона на турецкое судно в Черном море 28 мая.
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