Россия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова сотрудничать с Турцией для стабилизации ситуации в Черном море.
- Москва готова оказывать эффективное воздействие на Киев при взаимодействии с Анкарой.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с Турцией в поиске путей стабилизации в Черном море и оказания эффективного воздействия на Киев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подтверждаем готовность к плотному сотрудничеству с Анкарой в интересах нахождения оптимальных путей стабилизации черноморской акватории и оказания эффективного воздействия на Киев", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства по удару дрона на турецкое судно в Черном море 28 мая.