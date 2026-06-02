В Госдуме отреагировали на идею объединения Молдавии с Румынией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что объединение Молдавии с Румынией не отвечает интересам молдавского населения.
- Президент Молдавии Майя Санду в интервью заявила, что проголосовала бы за присоединение к Румынии в случае проведения референдума.
- Новиков выразил уверенность, что результат референдума по вопросу объединения может быть сфальсифицирован.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Объединение Молдавии с Румынией не может отвечать интересам молдавского населения, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. В мае в интервью французскому изданию Monde она назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.
"Если под Молдавией понимать не команду президента Республики Молдова Майи Санду, а граждан страны, то ни с какой точки зрения объединение с Румынией не отвечает интересам людей. Это означало бы покончить с молдавской государственностью, что вряд ли можно рассматривать как исторически справедливое явление", - сказал Новиков в беседе с "Лентой.ру".
"Нас не может успокоить фальсифицированный результат, потому что европейские структуры потом начинают действовать исходя из этих решений. Пока мы видим манипулятивный характер избирательных процессов и в Румынии, и в Молдавии. Трудно себе представить, что Санду могла бы вообще занять пост президента в иных условиях", - заключил он.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.