Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что объединение Молдавии с Румынией не отвечает интересам молдавского населения.

Президент Молдавии Майя Санду в интервью заявила, что проголосовала бы за присоединение к Румынии в случае проведения референдума.

Новиков выразил уверенность, что результат референдума по вопросу объединения может быть сфальсифицирован.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Объединение Молдавии с Румынией не может отвечать интересам молдавского населения, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. В мае в интервью французскому изданию Monde она назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.

"Если под Молдавией понимать не команду президента Республики Молдова Майи Санду, а граждан страны, то ни с какой точки зрения объединение с Румынией не отвечает интересам людей. Это означало бы покончить с молдавской государственностью, что вряд ли можно рассматривать как исторически справедливое явление", - сказал Новиков в беседе с "Лентой.ру"

Депутат также отметил, что объединение Молдавии с Румынией означало бы распространение НАТО на территорию, географически близкую к России . Кроме того, говоря о возможности референдума по данному вопросу, Новиков выразил уверенность, что его результат может быть только сфальсифицирован.

"Нас не может успокоить фальсифицированный результат, потому что европейские структуры потом начинают действовать исходя из этих решений. Пока мы видим манипулятивный характер избирательных процессов и в Румынии, и в Молдавии. Трудно себе представить, что Санду могла бы вообще занять пост президента в иных условиях", - заключил он.