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В Госдуме отреагировали на идею объединения Молдавии с Румынией - РИА Новости, 02.06.2026
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21:13 02.06.2026
В Госдуме отреагировали на идею объединения Молдавии с Румынией

Новиков: объединение с Румынией не отвечает интересам молдавского населения

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что объединение Молдавии с Румынией не отвечает интересам молдавского населения.
  • Президент Молдавии Майя Санду в интервью заявила, что проголосовала бы за присоединение к Румынии в случае проведения референдума.
  • Новиков выразил уверенность, что результат референдума по вопросу объединения может быть сфальсифицирован.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Объединение Молдавии с Румынией не может отвечать интересам молдавского населения, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. В мае в интервью французскому изданию Monde она назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.
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"Если под Молдавией понимать не команду президента Республики Молдова Майи Санду, а граждан страны, то ни с какой точки зрения объединение с Румынией не отвечает интересам людей. Это означало бы покончить с молдавской государственностью, что вряд ли можно рассматривать как исторически справедливое явление", - сказал Новиков в беседе с "Лентой.ру".
Депутат также отметил, что объединение Молдавии с Румынией означало бы распространение НАТО на территорию, географически близкую к России. Кроме того, говоря о возможности референдума по данному вопросу, Новиков выразил уверенность, что его результат может быть только сфальсифицирован.
"Нас не может успокоить фальсифицированный результат, потому что европейские структуры потом начинают действовать исходя из этих решений. Пока мы видим манипулятивный характер избирательных процессов и в Румынии, и в Молдавии. Трудно себе представить, что Санду могла бы вообще занять пост президента в иных условиях", - заключил он.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
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