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Мирошник: МИД предоставил детали удара ВСУ в ЛНР на международных площадках - РИА Новости, 02.06.2026
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16:53 02.06.2026 (обновлено: 17:14 02.06.2026)

Мирошник: МИД предоставил детали удара ВСУ в ЛНР на международных площадках

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредставители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что ведомство предоставило дипломатам и представителям РФ на крупнейших международных площадках данные и детали удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
  • Делегация МККК совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и более 40 пострадали.
СТАРОБЕЛЬСК, 2 июн - РИА Новости. МИД РФ уже предоставил дипломатам и представителям РФ на крупнейших международных площадках данные и детали удара ВСУ по колледжу в Старобельске, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Ранее РИА Новости сообщали, что делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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"Это действительно чудовищное преступление с убийством молодых людей. И вот мы сейчас подготовили все необходимые данные, они предоставлены нашим дипломатам, нашим представителям на крупнейших международных площадках", - сообщил Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Представители Красного Креста посетили место трагедии в Старобельске - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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РоссияУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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