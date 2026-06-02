Мирошник: МИД предоставил детали удара ВСУ в ЛНР на международных площадках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что ведомство предоставило дипломатам и представителям РФ на крупнейших международных площадках данные и детали удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
- Делегация МККК совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и более 40 пострадали.
СТАРОБЕЛЬСК, 2 июн - РИА Новости. МИД РФ уже предоставил дипломатам и представителям РФ на крупнейших международных площадках данные и детали удара ВСУ по колледжу в Старобельске, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Ранее РИА Новости сообщали, что делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
"Это действительно чудовищное преступление с убийством молодых людей. И вот мы сейчас подготовили все необходимые данные, они предоставлены нашим дипломатам, нашим представителям на крупнейших международных площадках", - сообщил Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.