Мирошник: МИД предоставил детали удара ВСУ в ЛНР на международных площадках

СТАРОБЕЛЬСК, 2 июн - РИА Новости. МИД РФ уже предоставил дипломатам и представителям РФ на крупнейших международных площадках данные и детали удара ВСУ по колледжу в Старобельске, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Это действительно чудовищное преступление с убийством молодых людей. И вот мы сейчас подготовили все необходимые данные, они предоставлены нашим дипломатам, нашим представителям на крупнейших международных площадках", - сообщил Мирошник.