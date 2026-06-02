МИД собирает данные экспертиз с места удара ВСУ в ЛНР, заявил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД РФ собирает данные экспертиз с места удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР.
- Делегация МККК совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, пострадали более 40.
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. МИД РФ продолжает собирать данные экспертиз с места удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР, ряд данных и детали удара уже предоставлены дипломатам и представителям РФ на крупнейших международных площадках, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
"Наша задача, как министерства иностранных дел, мы собрали и продолжим собирать данные экспертиз, собирать все детали совершенного чудовищного преступления", - сказал Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.