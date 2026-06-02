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МИД собирает данные экспертиз с места удара ВСУ в ЛНР, заявил Мирошник - РИА Новости, 02.06.2026
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16:52 02.06.2026 (обновлено: 17:06 02.06.2026)
МИД собирает данные экспертиз с места удара ВСУ в ЛНР, заявил Мирошник

Мирошник: МИД собирает данные экспертиз с места удара ВСУ в Старобельске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМесто удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД РФ собирает данные экспертиз с места удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР.
  • Делегация МККК совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, пострадали более 40.
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. МИД РФ продолжает собирать данные экспертиз с места удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР, ряд данных и детали удара уже предоставлены дипломатам и представителям РФ на крупнейших международных площадках, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
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"Наша задача, как министерства иностранных дел, мы собрали и продолжим собирать данные экспертиз, собирать все детали совершенного чудовищного преступления", - сказал Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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Мирошник: МИД предоставил детали удара ВСУ в ЛНР на международных площадках
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