МИД собирает данные экспертиз с места удара ВСУ в ЛНР, заявил Мирошник

ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. МИД РФ продолжает собирать данные экспертиз с места удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР, ряд данных и детали удара уже предоставлены дипломатам и представителям РФ на крупнейших международных площадках, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.