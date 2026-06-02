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От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 182 жителя, сообщил Мирошник - РИА Новости, 02.06.2026
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От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 182 жителя, сообщил Мирошник

Мирошник: от обстрелов ВСУ за неделю пострадали 182 мирных жителя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За неделю с 25 по 31 мая от обстрелов ВСУ пострадали 182 мирных жителя, включая восемь детей.
  • В Севастополе при ракетной атаке пострадали четыре мирных жителя, в том числе 80-летняя женщина.
  • В Старобешевском муниципальном округе ДНР ранены семилетний мальчик и 17-летняя девушка.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сто восемьдесят два мирных жителя, включая восемь детей, пострадали от обстрелов ВСУ за неделю с 25 по 31 мая, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю с 25 по 31 мая от обстрелов украинских нацистов... ранены 182 человека, в том числе восемь детей", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который он выложил в своем Telegram-канале.
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Посол отметил, что в результате ракетной атаки на Севастополь пострадали четыре мирных жителя, в том числе 80-летняя женщина, а в Старобешевском муниципальном округе ДНР ранены семилетний мальчик и 17-летняя девушка.
Мирошник добавил, что в Горловке трое сотрудников бригады скорой помощи пострадали при атаке БПЛА на медицинский автомобиль, а 15-летный подросток ранен из-за сброса боеприпаса.
По словам посла, сотрудники МЧС и скорой помощи также пострадали в Запорожской и Брянской областях.
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