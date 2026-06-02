От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 182 жителя, сообщил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За неделю с 25 по 31 мая от обстрелов ВСУ пострадали 182 мирных жителя, включая восемь детей.
- В Севастополе при ракетной атаке пострадали четыре мирных жителя, в том числе 80-летняя женщина.
- В Старобешевском муниципальном округе ДНР ранены семилетний мальчик и 17-летняя девушка.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сто восемьдесят два мирных жителя, включая восемь детей, пострадали от обстрелов ВСУ за неделю с 25 по 31 мая, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю с 25 по 31 мая от обстрелов украинских нацистов... ранены 182 человека, в том числе восемь детей", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который он выложил в своем Telegram-канале.
Посол отметил, что в результате ракетной атаки на Севастополь пострадали четыре мирных жителя, в том числе 80-летняя женщина, а в Старобешевском муниципальном округе ДНР ранены семилетний мальчик и 17-летняя девушка.
По словам посла, сотрудники МЧС и скорой помощи также пострадали в Запорожской и Брянской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18