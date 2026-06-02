От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 182 жителя, сообщил Мирошник

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сто восемьдесят два мирных жителя, включая восемь детей, пострадали от обстрелов ВСУ за неделю с 25 по 31 мая, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.