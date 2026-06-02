В Госдуме предложили изменить систему оплату отопления

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дать гражданам возможность оплачивать отопление в квартирах на основании показаний приборов учета.

Поправки в Жилищный кодекс РФ будут внесены на рассмотрение Госдумы.

Порядок расчета платы за отопление в настоящее время зависит от многих факторов, считает Миронов, и нужно дать людям возможность платить за отопление только по показаниям индивидуальных приборов учета.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать возможность гражданам оплачивать отопление в квартирах только на основании показаний приборов учета вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и решений региональных органов власти.

Поправки в Жилищный кодекс РФ будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроект предлагает исправить данную ситуацию и установить право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению исходя из показаний индивидуальных приборов учета вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.