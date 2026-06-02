В Госдуме предложили изменить систему оплату отопления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дать гражданам возможность оплачивать отопление в квартирах на основании показаний приборов учета.
- Поправки в Жилищный кодекс РФ будут внесены на рассмотрение Госдумы.
- Порядок расчета платы за отопление в настоящее время зависит от многих факторов, считает Миронов, и нужно дать людям возможность платить за отопление только по показаниям индивидуальных приборов учета.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать возможность гражданам оплачивать отопление в квартирах только на основании показаний приборов учета вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и решений региональных органов власти.
Поправки в Жилищный кодекс РФ будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект предлагает исправить данную ситуацию и установить право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению исходя из показаний индивидуальных приборов учета вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что в настоящее время порядок расчета платы за отопление зависит от многих факторов. По мнению лидера партии, нужно дать людям оплачивать отопление только исходя из показаний индивидуальных приборов учета.
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