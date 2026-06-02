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Минпросвещения утвердило список произведений для внеклассного чтения - РИА Новости, 02.06.2026
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17:24 02.06.2026 (обновлено: 18:46 02.06.2026)
Минпросвещения утвердило список произведений для внеклассного чтения

Кравцов: Минпросвещения утвердило список произведений для внеклассного чтения

© Fotolia / falcnКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Fotolia / falcn
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство просвещения утвердило список произведений для внеклассного чтения.
  • В список вошли современные книги патриотической направленности о родине и подвигах современных защитников Отчества.
  • Кравцов привел в пример несколько книг, включая сборник Олега Роя "Тени Донбасса: маленькие истории большой войны", книгу Михаила Федорова "Герои СВО. Символы русского мужества" и произведение Олега Измайлова "Донбасс — сердце России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министерство просвещения Российской Федерации утвердило список произведений для внеклассного чтения, в него вошли и современные книги патриотической направленности, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Президент России Владимир Путин во вторник собрал заседание совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
"Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением мы утвердили список произведений для внеклассного чтения летом... В него вошли современные книги, в том числе патриотической направленности о родине, о подвигах современных защитников Отчества, в том числе героев специальной военной операции", - сказал Кравцов в ходе заседания.
Кравцов привел в пример сборник Олега Роя "Тени Донбасса: маленькие истории большой войны", книгу Михаила Федорова "Герои СВО. Символы русского мужества", произведение Олега Измайлова "Донбасс - сердце России".
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