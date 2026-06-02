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Кравцов рассказал о подготовке учителей начальных классов - РИА Новости, 02.06.2026
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17:21 02.06.2026
Кравцов рассказал о подготовке учителей начальных классов

Количество часов литературы при подготовке учителей начальных классов увеличат

© РИА Новости / Илья ПиталевУрок русского языка
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Урок русского языка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения России увеличит количество часов на изучение русского языка и литературы при подготовке учителей начальных классов, заявил Кравцов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России увеличит количество часов на изучение русского языка и литературы при подготовке учителей начальных классов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Во вторник президент РФ Владимир Путин проводит Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Кравцов в ходе мероприятия выступает с докладом.
"Мы обязательно включим и увеличим количество часов по подготовке учителей начальных классов по русскому языку и по литературе", - сказал Кравцов.
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