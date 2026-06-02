Кравцов рассказал о подготовке учителей начальных классов

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России увеличит количество часов на изучение русского языка и литературы при подготовке учителей начальных классов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы обязательно включим и увеличим количество часов по подготовке учителей начальных классов по русскому языку и по литературе", - сказал Кравцов.