В Минприроды рассказали об антикафе, которые не заботятся о животных

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что если в антикафе не обеспечиваются необходимые условия для содержания животных, можно обратиться в Россельхознадзор.

Деятельность антикафе с животными регулируется законом об ответственном обращении с животными и требованиями к содержанию и использованию животных в культурно-массовых целях.

На одно животное нужно предусмотреть не менее одного квадратного метра площади, выделить зоны кормления, выгула, отдыха и игровые зоны, а время непрерывного контакта с животными не может превышать двух часов.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Если в антикафе не обеспечиваются необходимые условия для содержания животных, например капибар, енотов, сурикатов, лемуров, можно обратиться в Россельхознадзор, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в преддверии ПМЭФ.

"Антикафе - а это, как правило, небольшие помещения - просто не могут обеспечить необходимые условия для содержания тех же капибар, енотов-полоскунов, сурикатов, лемуров. Если вы видите, что какое-то антикафе явно нарушает закон, можно обратиться в Россельхознадзор , у службы уже есть опыт закрытия антикафе с капибарами", - сказал он.

Министр напомнил, что деятельность таких антикафе регулируется законом об ответственном обращении с животными и требованиями к содержанию и использованию животных в культурно-массовых целях. И физический контакт с животными в принципе не может быть основной деятельностью для таких компаний.

Кроме того, список животных, которых можно потрогать, закреплен законодательно, при этом владелец заведения обязан обеспечить безопасность и людей, и животных. Круг животных, которых можно содержать в заведениях общественного питания, также ограничен.

По словам Козлова , на одно животное с учетом видовых биологических особенностей нужно предусмотреть не менее одного квадратного метра площади, выделить зоны кормления, выгула, отдыха и игровые зоны. Капибарам нужен доступ к воде.

"Даже собаки и кошки могут устать от внимания посетителей, и поэтому обязательно нужны зоны укрытия. Зафиксировано, что время непрерывного контакта с животными не может превышать двух часов, после чего ему нужен отдых не менее часа", - подчеркнул он.

Козлов отметил, что министерство, которое он возглавляет, готово дорабатывать законодательство вместе с Россельхознадзором и Минкультуры, чтобы ни одно животное не страдало.