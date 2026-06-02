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В Минприроды рассказали об антикафе, которые не заботятся о животных - РИА Новости, 02.06.2026
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09:15 02.06.2026
В Минприроды рассказали об антикафе, которые не заботятся о животных

Козлов призвал жаловаться, если антикафе не обеспечивает условия для животных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКотята пород скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) и британская
Котята пород скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) и британская - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Котята пород скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) и британская . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что если в антикафе не обеспечиваются необходимые условия для содержания животных, можно обратиться в Россельхознадзор.
  • Деятельность антикафе с животными регулируется законом об ответственном обращении с животными и требованиями к содержанию и использованию животных в культурно-массовых целях.
  • На одно животное нужно предусмотреть не менее одного квадратного метра площади, выделить зоны кормления, выгула, отдыха и игровые зоны, а время непрерывного контакта с животными не может превышать двух часов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Если в антикафе не обеспечиваются необходимые условия для содержания животных, например капибар, енотов, сурикатов, лемуров, можно обратиться в Россельхознадзор, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в преддверии ПМЭФ.
"Антикафе - а это, как правило, небольшие помещения - просто не могут обеспечить необходимые условия для содержания тех же капибар, енотов-полоскунов, сурикатов, лемуров. Если вы видите, что какое-то антикафе явно нарушает закон, можно обратиться в Россельхознадзор, у службы уже есть опыт закрытия антикафе с капибарами", - сказал он.
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Министр напомнил, что деятельность таких антикафе регулируется законом об ответственном обращении с животными и требованиями к содержанию и использованию животных в культурно-массовых целях. И физический контакт с животными в принципе не может быть основной деятельностью для таких компаний.
Кроме того, список животных, которых можно потрогать, закреплен законодательно, при этом владелец заведения обязан обеспечить безопасность и людей, и животных. Круг животных, которых можно содержать в заведениях общественного питания, также ограничен.
По словам Козлова, на одно животное с учетом видовых биологических особенностей нужно предусмотреть не менее одного квадратного метра площади, выделить зоны кормления, выгула, отдыха и игровые зоны. Капибарам нужен доступ к воде.
"Даже собаки и кошки могут устать от внимания посетителей, и поэтому обязательно нужны зоны укрытия. Зафиксировано, что время непрерывного контакта с животными не может превышать двух часов, после чего ему нужен отдых не менее часа", - подчеркнул он.
Козлов отметил, что министерство, которое он возглавляет, готово дорабатывать законодательство вместе с Россельхознадзором и Минкультуры, чтобы ни одно животное не страдало.
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ОбществоАлександр Козлов (глава Минприроды)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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