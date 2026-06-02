Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия призвала Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки режима Зеленского.
- МИД РФ расширил стоп-лист представителей Британии, которым запрещен въезд в Россию, включив в него ряд экспертов и журналистов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия вновь призывает Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки режима Владимира Зеленского, говорится в заявлении МИД РФ.
Во вторник МИД РФ объявил, что расширил российский стоп-лист представителей Британии, которым запрещен въезд в страну, в него включили ряд экспертов и журналистов.
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"Вновь призываем Лондон отказаться от агрессивных антироссийских шагов, а также от поддержки режима Зеленского, ведущей лишь к новым жертвам среди мирного населения и разрушению украинской государственности", - говорится в заявлении.