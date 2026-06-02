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Россия вновь призвала Лондон отказаться от поддержки режима Зеленского - РИА Новости, 02.06.2026
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21:13 02.06.2026 (обновлено: 21:22 02.06.2026)
Россия вновь призвала Лондон отказаться от поддержки режима Зеленского

Россия вновь призвала Лондон отказаться от агрессивных антироссийских шагов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призвала Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки режима Зеленского.
  • МИД РФ расширил стоп-лист представителей Британии, которым запрещен въезд в Россию, включив в него ряд экспертов и журналистов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия вновь призывает Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки режима Владимира Зеленского, говорится в заявлении МИД РФ.
Во вторник МИД РФ объявил, что расширил российский стоп-лист представителей Британии, которым запрещен въезд в страну, в него включили ряд экспертов и журналистов.
«
"Вновь призываем Лондон отказаться от агрессивных антироссийских шагов, а также от поддержки режима Зеленского, ведущей лишь к новым жертвам среди мирного населения и разрушению украинской государственности", - говорится в заявлении.
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