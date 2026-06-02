Россия вновь призвала Лондон отказаться от поддержки режима Зеленского

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия вновь призывает Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки режима Владимира Зеленского, говорится в заявлении МИД РФ.

Во вторник МИД РФ объявил, что расширил российский стоп-лист представителей Британии, которым запрещен въезд в страну, в него включили ряд экспертов и журналистов.