Ефимов: в этом году отечественной отрасли метростроения исполнится 95 лет

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В 2026 году отечественной отрасли метростроения исполняется 95 лет, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.



В сообщении отмечается, что День образования московского метро отмечается 2 октября. Именно в этот день в 1931 году появилась структура для возведения первой линии метрополитена – АО "Мосметрострой".



"Благодаря труду метростроителей наша столица обладает одной из крупнейших и самой красивой системой метрополитена в мире. С 2011 года в Москве построено и реконструировано более 260 километров линий, 127 станций и 14 электродепо метро и МЦК", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.



Он добавил, что до 2032 года в городе планируют построить еще около 80 километров линий и более 30 станций, что позволит удвоить протяженность метро, если сравнивать ее с 2010 годом. Таким образом, поездки по городу станут удобнее для сотен тысяч москвичей.



Всего "Мосметрострой" за годы своей работы возвел и реконструировал более 200 станций московского метро. Также было введено в эксплуатацию свыше 600 километров тоннелей и более 30 километров автодорожных развязок и магистралей, добавляется в пресс-релизе.