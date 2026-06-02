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Иран все еще работает над текстом возможной договоренности с США, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2026
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10:00 02.06.2026
Иран все еще работает над текстом возможной договоренности с США, пишут СМИ

Mehr: Иран все еще работает над текстом возможной договоренности с США

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран продолжает работу над текстом возможной договоренности с США о прекращении конфликта.
  • Президент США Дональд Трамп считает достижимой сделку с Ираном в течение следующей недели.
ТЕГЕРАН, 2 июн - РИА Новости. Иран все еще работает над своим текстом возможной договоренности с США о прекращении конфликта, сообщило агентство Mehr со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает достижимой сделку с Ираном "в течение следующей недели".
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"Финальный текст Ирана все еще обсуждается в Тегеране, ответ пока не был направлен (американской стороне - ред.)", - говорится сообщении иранского СМИ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран отвечал ударами по Израилю и базам США в странах Персидского залива. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о перемирии. Стороны при посредничестве Пакистана в настоящий момент ведут работу над меморандумом о полноценном прекращении конфликта.
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