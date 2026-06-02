Мединский рассказал, чем могут гордиться современные россияне

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рывок России вперед по сравнению с положением страны в 1990-х является поводом для всеобщей гордости ее жителей, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"А теперь посмотрите вокруг. И что? Нам нечем гордиться? Да, есть люди, впадающие в депрессию при отключении на пару часов мобильного интернета. Как же теперь заказать доставку лавандового рафа?!" - заявил Мединский.