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Мединский рассказал, чем могут гордиться современные россияне - РИА Новости, 02.06.2026
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08:54 02.06.2026
Мединский рассказал, чем могут гордиться современные россияне

Мединский: рывок РФ вперед по сравнению с 1990-ми является поводом для гордости

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что рывок страны вперед по сравнению с положением в 1990-х является поводом для гордости ее жителей.
  • Мединский напомнил о низком уровне жизни в России в конце 1980-х — начале 1990-х годов.
  • Помощник президента РФ поделился личными воспоминаниями о том, как на маленькую зарплату ему пришлось долго копить на первый «сникерс».
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рывок России вперед по сравнению с положением страны в 1990-х является поводом для всеобщей гордости ее жителей, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
"Контраст с 1990-ми колоссален, и этот рывок России вперед — повод для нашей всеобщей и законной гордости", - сказал он в интервью журналу "Эксперт", отвечая на вопрос, чем молодежь может гордиться в современной России.
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Мединский напомнил о низком уровне жизни в стране в конце 1980-х — начале 1990-х: по периметру Лубянской площади стояли инженеры и пенсионеры и на картонных ящиках торговали "всем подряд", от старых вещей до несвежих продуктов.
Помощник президента РФ поделился и личными воспоминаниями: его зарплата после Ленинской стипендии МГИМО МИД СССР была 30 долларов в месяц, и, по его словам, он позволил себе купить первый "сникерс" только через три месяца работы.
"А теперь посмотрите вокруг. И что? Нам нечем гордиться? Да, есть люди, впадающие в депрессию при отключении на пару часов мобильного интернета. Как же теперь заказать доставку лавандового рафа?!" - заявил Мединский.
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