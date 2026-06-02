Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что рывок страны вперед по сравнению с положением в 1990-х является поводом для гордости ее жителей.
- Мединский напомнил о низком уровне жизни в России в конце 1980-х — начале 1990-х годов.
- Помощник президента РФ поделился личными воспоминаниями о том, как на маленькую зарплату ему пришлось долго копить на первый «сникерс».
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рывок России вперед по сравнению с положением страны в 1990-х является поводом для всеобщей гордости ее жителей, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
"Контраст с 1990-ми колоссален, и этот рывок России вперед — повод для нашей всеобщей и законной гордости", - сказал он в интервью журналу "Эксперт", отвечая на вопрос, чем молодежь может гордиться в современной России.
Мединский напомнил о низком уровне жизни в стране в конце 1980-х — начале 1990-х: по периметру Лубянской площади стояли инженеры и пенсионеры и на картонных ящиках торговали "всем подряд", от старых вещей до несвежих продуктов.
"А теперь посмотрите вокруг. И что? Нам нечем гордиться? Да, есть люди, впадающие в депрессию при отключении на пару часов мобильного интернета. Как же теперь заказать доставку лавандового рафа?!" - заявил Мединский.